72 urenstaking bij het spoor komt er niet

ACOD Spoor meldt dat de aangekondigde 72 urenstaking bij de spoorwegen later deze maand er niet komt. De socialistische vakbond zal mee inzetten op ‘het herstel van de sociale dialoog’, zo maakte de socialistische vakbond donderdag bekend.

Begin januari kondigde ACOD aan een stakingsaanzegging te zullen indienen die acties dekt vanaf maandag 29 januari 22 uur tot donderdag 1 februari 22 uur. Het zou in dat geval gaan om de derde staking op korte tijd bij het spoor. Zowel in november als december was er al een 48 urenstaking. De eerste keer steunden ook het liberale VSOA Spoor en ACV Transcom de actie, de tweede keer haakte de christelijke vakbond af.

Zowel ACV al VSOA liet eerder al weten dat niet te zullen deelnemen aan de 72 urenstaking. ‘Het is verstandiger de deur naar de dialoog op een kier te laten’, meldde de liberale vakbond.

Sociaal overleg

Nu schort ACOD Spoor zelf de nieuwe actie op. ‘Na de succesvolle stakingen van november en december heeft het management eindelijk ingestemd met de hervatting van het sociaal overleg met de grootste spoorwegvakbond’, luidt het donderdag in een mededeling. Die toenadering kwam er pas na de aankondiging van de stakingsaanzegging op 4 januari, benadrukt de centrale.

De vakbonden voerden met name actie uit onvrede met de plannen van spoorwegmaatschappij NMBS om de efficiëntie op te krikken. Het gaat onder meer over de zogenaamde opstarttijd van treinbegeleiders – de tijd die ze krijgen om hun eerste trein voor te bereiden – te halveren tot 10 minuten. Maar ACOD Spoor is ook misnoegd over het schrappen van loketten, de plannen om het aantal personeelsleden in de stations te verminderen en het inzetten op contractuele in plaats van statutaire werknemers. Zowel bij de NMBS als bij spoornetbeheerder Infrabel is het personeel bovendien nog ’tienduizenden compensatie- en rustdagen verschuldigd’, terwijl de werkdruk toeneemt, luidde het eerder deze maand.

Volgens Günther Blauwens, Vlaams voorzitter van ACOD Spoor, was er de voorbije weken overleg over de vakbondseisen en is er met het management afgesproken om de komende weken om de tafel te gaan zitten. ‘We hebben de te bespreken pijnpunten sterk verruimd naar het gehele spoorwegkorps. Niet alleen de productiviteitsmaatregelen en de huidige problemen bij het rijdend personeel en het stationspersoneel komen aan bod, ook die van de werkplaatsen, seinhuizen en de mensen van de infrastructuur. Daarnaast gaan we de globale toestand bij het spoorwegpersoneel met betrekking tot welzijn en de verhoogde werkdruk onder de loep nemen in de verschillende paritaire instanties’, aldus Blauwens.

HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, bevestigt in een reactie dat de sociale dialoog weer op gang zal komen. ‘De directie en alle representatieve vakbonden hebben samen een planning opgesteld van dossiers die de komende periode het voorwerp zullen uitmaken van sociaal overleg’, luidt het. ‘De dossiers inzake rekrutering en welzijn van de medewerkers zullen in dat kader bijzondere aandacht krijgen.’