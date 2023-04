3.000 klanten van NewB stappen niet over naar vdk bank 

Zowat 3.000 klanten van de coöperatieve bank NewB hebben de overstap naar overnemer VDK Bank niet gemaakt. Dat heeft de ceo van vdk bank Leen Van den Neste maandag gezegd tijdens een persbriefing. De rest, 25.000 klanten, werd inmiddels overgezet naar vdk-producten.

De ethische bank NewB slaagde er eind vorig jaar niet in om 40 miljoen euro extra kapitaal op te halen, waardoor ze haar banklicentie niet kan houden.

De coöperatie sloot daarop een akkoord met de Gentse bank vdk, die de bankklanten overneemt en zo actief wordt in het hele land. NewB wordt het digitale agentschap van vdk bank in Franstalig België. Via de website van vdk zullen klanten een afspraak kunnen maken met NewB, dat onder meer via videocalls de producten van vdk zal verkopen.

Tussen 1 februari en 1 april konden NewB-klanten beslissen om niet mee te gaan naar vdk. Zowat 3.000 onder hen hebben dat dus gedaan. “Dat zijn er heel weinig. De basis is stabiel gebleven”, aldus Van den Neste. Het klantenbestand van vdk groeit naar ongeveer 155.000 klanten.

De bankensector heeft de voorbije weken incidenten gekend in de VS en Zwitserland, maar Van den Neste wil de nieuwe klanten geruststellen. “vdk is bijna 97 jaar oud en in die tijd hebben we nooit verlies gemaakt, zelfs niet in 2008 en 2011. Er is een zeer solide basis aan kapitaal die ons toestaat organisch te blijven groeien. Het gros van onze spaarmiddelen herinvesteren we in België.”

Ondertussen zijn volgens NewB-voorzitter Bernard Bayot ondanks de koerswijziging amper leden uit de coöperatie gestapt het voorbije half jaar. Hij had het over 400 particulieren, inclusief overleden leden. NewB telt bijna 120.000 burgercoöperanten, naast elf institutionele investeerders en 352 middenveldorganisaties.

Over enkele weken wil NewB weer nieuwe coöperanten beginnen te werven, maar niet omdat er extra geld noodzakelijk is, zo benadrukte hij. De modaliteiten liggen nog niet vast.

