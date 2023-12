X-rivaal Threads komt in december naar EU

Threads komt naar de Europese Unie. Vanaf december laat Meta, ook het moederbedrijf van Facebook, de X-rivaal los op het Europese net. Dat heeft de Wall Street Journal donderdag gemeld.

Meta lanceerde Threads al in juli, maar toen niet voor het Europese publiek. De reden daarvoor is de digitale databeschermingswet die de EU handhaaft. Zo was er bezorgdheid over gegevensoverdracht tussen Threads en Instagram. Tot nu toe hadden enkel gebruikers met een profiel op de foto-app toegang tot Threads. Meta maakt het nu mogelijk om ook zonder profiel berichten te lezen op Threads.

Via een achterpoortje wisten enkele Europeanen de voorbije maanden toch al een account aan te maken. Threads is ontstaan als alternatief voor X, het voormalige Twitter. Sinds de overname door Elon Musk nemen steeds meer gebruikers afscheid van X.

Volgens Meta-topman Mark Zuckerberg heeft Threads nu al 100 miljoen maandelijke gebruikers. De populariteit is onder meer te danken aan de populariteit van Instagram. Tot nu toe hadden enkel gebruikers met een profiel op de foto-app toegang tot Threads. Na een succesvolle lancering is de activiteit op de app gedaald. Toch gelooft Zuckerberg nog steeds dat Threads in enkele jaren tijd een miljard gebruikers kan verleiden.

Lees ook: