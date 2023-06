De federale regering trekt de wettelijk verplichte minimale internetsnelheid op van 1 naar 30 megabit per seconde, tegen 2027. Dat meldt minister van Telecom Petra De Sutter (Groen).

Volgens De Sutter moeten ongeveer 38.000 huishoudens het stellen met bijzonder traag internet tussen 1 en 30 Mbps. Maar dat volstaat niet meer in tijden van complexe sites en streamingdiensten. “Met 30 Mbps kan je veel meer doen”, zegt ze. Telecomoperatoren zullen de snelheid geleidelijk aan moeten optrekken, van 10 Mbps volgend jaar tot 30 Mbps in 2027. België zal op Malta na het enige land in Europa zijn dat een minimale internetsnelheid van minstens 30 Mbps garandeert, zegt De Sutter.