‘We willen Europees marktleider worden in de batterijindustrie’: Belgische batterijbouwer ABEE investeert 1,1 miljard in drie Bulgaarse vestigingen

De Belgische batterijbouwer ABEE investeert 1,1 miljard euro in drie vestigingen in Bulgarije. Dat maakt het bedrijf, met hoofdzetel in Ninove, dinsdag bekend. In het land zullen 1.200 mensen tewerkgesteld worden. Naast een batterijfabriek komt er ook een R&D-filiaal om onderzoek te doen naar de autobatterij van de toekomst.

Het project met de naam ‘BulgaPower’ is goed voor 10 GWh aan batterijcapaciteit, op termijn loopt dat op tot 20 GWh. Er komt ook een filiaal om batterijen aan het einde van hun leven te recycleren. Daar zal jaarlijks 50.000 ton materiaal verwerkt worden, de grootste vestiging van zijn soort in de Balkanregio.

De productievestiging zal opgetrokken worden in de centraal gelegen stad Stara Zagora. De onderzoeksinstelling komt in Plovdiv, de op een na grootste stad van Bulgarije. Aan de oostelijke stad Boergas komt de recyclageverwerking. De vestigingen zullen over vijf jaar operationeel zijn.

ABEE (Avesta Battery & Energy Engineering) werd in 2019 door de Brusselaar Noshin Omar opgericht om in te spelen op de snelle groei van de batterijindustrie. De Ninoofse onderneming heeft sindsdien een indrukwekkende reeks investeringen aangekondigd. “We willen Europees marktleider worden in de batterijindustrie”, klinkt het dinsdag.

Noord-Macedonië en Roemenië

In eigen land komen er vestigingen in Seneffe-Manage en in Dour. In Noord-Macedonië wordt 40 miljoen euro geïnvesteerd en in Roemenië werd eerder dit jaar een bedrag van 1,4 miljard vrijgemaakt voor de productie van batterijen. Over dat plan lopen nog steeds discussies met de lokale overheid. Maar de investering in Bulgarije is dinsdag beklonken.

Bedoeling is om autobatterijen te produceren voor omliggende fabrieken. Daarover zijn al onderhandelingen bezig met autobedrijven en 9 van de 10 GWh zou volgens een woordvoerder van het bedrijf al gereserveerd zijn. Welke merken de batterijpacks zullen gebruiken, wordt evenwel niet toegelicht.

De investering betekent een rechtstreekse tewerkstelling van zowat 1.200 personeelsleden, zegt ABEE, naast de bijkomende jobs die toeleveranciers en andere bedrijven door de activiteit zullen invullen.

