VS-schuldcrisis mogelijk afgewend: princiepsakkoord over optrekken schuldenplafond

Nadat de Democratische president Joe Biden en de Republikeinse speaker Kevin McCarthy 90 minuten aan de telefoon onderhandelden, is een princiepsakkoord gesloten over een verhoging van het schuldenplafond in de VS. De details moeten wel nog worden uitgewerkt en het voorstel moet dan nog door het parlement goedgekeurd worden. Als het schuldenplafond niet verhoogd wordt, zou de VS-schatkist op 5 juni leeg zijn.

Over het plan is nog niets officieel bekendgemaakt. Kevin McCarthy, de Republikeinse voorzitter (speaker) van het Huis van Afgevaardigden, zei in een korte verklaring dat de details nu zullen worden uitgewerkt en dat een tekst hopelijk zondag naar de verkozenen kan gestuurd worden. De Volksvertegenwoordigers krijgen 72 uur de tijd om het compromis te bestuderen. Woensdag zou er dan over gestemd worden. De stemming in het Huis wordt gevolgd door een stemming in de Senaat.

Het compromis, aldus McCarthy, ‘is het Amerikaanse volk waardig’.

Eensluidende lekken stellen dat het schuldenplafond, dat momenteel 31.400 miljard dollar bedraagt, voor twee jaar verhoogd zou worden, wat wil zeggen tot na de presidentsverkiezingen van 2024.

De uitgaven in 2024 zouden voor alles behalve Defensie globaal op het niveau van 2023 blijven en in 2025 met 1 procent kunnen stijgen. Er zouden besparingen komen in enkele sociale programma’s, onder meer inzake voedselassistentie.

Tijdens de onderhandelingen was er in beide partijen kritiek te horen op de toegevingen die de onderhandelaars deden. President Biden heeft lang geargumenteerd dat er, zoals in het verleden, geen onderhandelingen hoorden te zijn over het schuldenplafond. De voorbije weken heeft hij zijn strategie veranderd en toch deelgenomen aan onderhandelingen.

5 juni

Minister van Financiën Janet Yellen liet vrijdag weten dat de overheid zonder akkoord rond 5 juni zonder geld zal zitten, en de rekeningen niet meer zal kunnen betalen.

De vaak weerkerende crisissen over het schuldenplafond hebben te maken met een tweesporensysteem, waarbij het parlement uitgaven kan goedkeuren, maar die uitgaven slechts gedekt zijn zolang het gestemde schuldenplafond niet wordt doorbroken.

Over wat er zou gebeuren als de VS de rekeningen niet meer kan betalen, verschillen de meningen. Maar sommige specialisten voorspellen in dat geval een wereldwijde crisis.