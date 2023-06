‘Vals voorwendsel voor extra krantenbedeling in Gent’: voormalig bpost-ceo blijkt op de hoogte van geheime afspraken krantencontract

De voormalige ceo van bpost, Dirk Tirez, was minstens sinds januari 2022 op de hoogte van geheime afspraken rond het krantencontract. Dat meldt VRT NWS op basis van mailverkeer dat de redactie kon inkijken.

De mails tonen volgens VRT NWS zwart op wit dat meer mensen binnen bpost op de hoogte waren van geheime afspraken met een concurrent.

Manipulatie miljoenencontract

Sinds oktober 2022 is er ophef over bpost omdat medewerkers een miljoenencontract gemanipuleerd zouden hebben. Het gaat over het contract voor overheidssubsidies om kranten en tijdschriften rond te brengen in heel het land. Volgens een interne audit was er een mogelijk illegale deal tussen bpost en een concurrent die ook dat krantencontract wilde binnenhalen.

Door de interne audit moest ceo Dirk Tirez opstappen, samen met directeurs Nicolas Meire en Tom Vermeirsch, die rond het krantencontract werkten. Maar de rol van de ceo in het gesjoemel bleef al die tijd onduidelijk: moest de ceo enkel opstappen als verantwoordelijke binnen het bedrijf, of was hij ook betrokken bij de geheime deal zelf? Uit mailverkeer dat VRT NWS kon inkijken, blijkt nu dat de ceo minstens sinds januari 2022 op de hoogte was van mogelijk illegale afspraken over het krantencontract.

Ideaal excuus

Zo is sprake van een mail van 26 januari van Meire aan Tirez over het verschuiven van krantenvolumes. In de mail is sprake van de deal met de uitgevers. Er wordt uitgelegd dat concurrent PPP vanaf nu extra kranten in Gent zal rondbrengen, en dat de uitgeverijen daarvoor een vals voorwendsel zullen gebruiken: de kwaliteit van de bedeling door bpost zou ondermaats zijn. Die kwaliteitsproblemen zullen worden ingeroepen als een ideaal excuus om de volumes te verplaatsen, legt de mail uit.

Maar dat is niet de echte reden van de verschuiving. Die is eigenlijk “een gevolg van de akkoorden rond de persconcessie en dus niet gerelateerd met kwaliteit”, schrijft Meire openlijk in zijn mail aan de ceo. “Wij beide weten dat dit niet de échte reden is”, herhaalt Meire later nog eens. (Belga)

