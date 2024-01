Volvo verkocht vorig jaar recordaantal wagens wereldwijd

Volvo heeft vorig jaar wereldwijd 708.716 wagens verkocht. De stijging met 15 procent op een jaar tijd leverde een nieuw record op voor de Zweedse personenwagenbouwer in Chinese handen. Een deel van die wagens rolde in Gent van de band.

Volvo Cars dankt het record aan het eigen gamma elektrische wagens en een stabilisering van de toeleveringsketen, klinkt het vrijdag in een persbericht. Menig autoconstructeur kreeg de voorbije jaren af te rekenen met een tekort aan chips.

In detail: Volvo verkocht ruim 113.419 volledig elektrische wagens (+70 procent) en 152.561 plug-inhybrides (+10 procent). De volledig elektrische wagens waren goed voor 16 procent van de verkochte wagens.

In Europa is sprake van 294.794 verkochte wagens (+19 procent). In net geen zes op de tien gevallen was dat een volledig elektrische bolide of een plug-inhybride.

De SUV XC60 ( 228.646) was mondiaal de populairste, gevolgd door het kleinere broertje XC40 en de grotere X90.

Volvo bouwt op het oude continent wagens in Gent en Zweedse Göteborg. Ook in de VS en China (3) zijn er grote fabrieken.Volvo Car Gent assembleert de V60, XC40 en C40 en krijgt er in de toekomst de nieuwe EX30 bij.