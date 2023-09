Bijna 60 vluchten geannuleerd op luchthaven Charleroi door staking Ryanair-piloten

Van de 288 Ryanair-vluchten die gepland waren op donderdag en vrijdag met vertrek of aankomst op de luchthaven van Charleroi, zullen er 58 geannuleerd worden ten gevolge van de staking van de Ryanair-piloten die gevestigd zijn op de luchthaven van Charleroi. Dat meldt Brussels South Charleroi Airport woensdag op zijn website. Passagiers wier vlucht geannuleerd werd, wordt gevraagd om niet naar de luchthaven te komen.

Het is de vierde keer in twee maanden tijd dat de Ryanair-piloten er twee opeenvolgende dagen het werk zullen neerleggen. De datum werd niet willekeurig gekozen, aangezien op 14 september een algemene aandeelhoudersvergadering gepland is bij de Ierse lagekostenluchtvaartmaatschappij.

‘Chantage’

De piloten spreken van “chantage” door de directie van de luchtvaartmaatschappij. Zij wil volgens hen immers de onderhandelingen over een nieuwe cao (rond de rusttijden) pas opstarten als de klachten die een aantal piloten ingediend hebben, ingetrokken worden. Dat is volgens CNE-vakbondsman Didier Lebbe onmogelijk omdat er al onderzoeken lopen.

De piloten eisen dat Ryanair “het Belgische recht respecteert, achterstallige betalingen doet en onderhandelingen opstart zonder voorwaarden”. Ook onenigheid over de lonen – na inleveringen tijdens de coronacrisis – maakt deel uit van het sociaal conflict.

Geen onderhandelingen

Volgens Lebbe zijn er sinds de eerste staking al enkele contacten geweest met Ryanair, maar geen onderhandelingen zolang de in België gevestigde piloten die naar de rechtbank trokken hun klachten niet intrekken.

Net zoals bij de vorige stakingen zal enkel de luchthaven van Charleroi getroffen worden. Ryanair is ook actief op de luchthaven van Zaventem, maar vliegt er enkel met piloten die vanop buitenlandse luchthavens werken. (Belga)