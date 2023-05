Vlaanderen rondt kaap van 2,5 miljoen digitale meters: ‘in 2024 is 80 procent digitaal’

Fluvius plaatste eind april de 2,5 miljoenste digitale energiemeter in Vlaanderen, elektriciteit en gas samen gerekend. Daarmee staan ze opgesteld in 1,5 miljoen woningen in Vlaanderen, goed voor een marktaandeel van 40 procent, meldt de netbeheerder dinsdag in een persbericht.

Sinds 1 juli 2019 plaatst Fluvius enkel nog digitale meters voor elektriciteit en gas. In april 2022 werd de kaap van 1,5 miljoen meters gerond. Op jaarbasis kwamen er dus 1 miljoen digitale elektriciteits- en gasmeters bij. Naast technici van Fluvius staan drie aannemersgroepen (3DM, Unit-T en TEAPlus) sinds begin 2021 in voor de geografische uitrol van de meters in bestaande woningen.

Het aantal gezinnen met digitale meters dat actief aan de slag gaat met zijn digitale verbruiksdata op mijn.fluvius.be blijft ook sterk groeien: 500.000 gezinnen, of 1 op 3, zijn daar vandaag mee bezig, zegt Fluvius. Met een digitale meter kan je er voor kiezen om in plaats van voorschotfacturen elke maand een factuur te krijgen op basis van je werkelijke verbruik.

80 procent digitaal

Fluvius stelt de digitale meter voor als een bondgenoot in de energietransitie naar meer duurzame energiebronnen. “Met een digitale meter kan je onder meer je verbruik beter afstemmen op de elektriciteitsproductie van je zonnepanelen. Je overschot aan zonnestroom kan je ook verkopen aan je energieleverancier of delen met familie, vrienden of buren.”

Iedereen krijgt uiteindelijk een digitale meter. Het is de bedoeling eind volgend jaar 80 procent en in 2029 een volledige omschakeling van klassiek naar digitaal te hebben gerealiseerd. Enkel wie zonnepanelen liggen heeft die voor 2021 werden geplaatst, kan nog uitstel krijgen tot 2025. Dat geldt niet voor zonnepanelen ouder dan 15 jaar.

