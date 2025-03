Vlaanderen nadert kaap van 80 procent tewerkstelling

In Vlaanderen was eind vorig jaar 78,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. Daarmee nadert Vlaanderen stilaan de doelstelling van 80 procent tewerkstellingsgraad. Voor heel België is die kaap, die de federale regering in 2029 wil bereiken, nog veraf. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

De werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen ging in het vierde kwartaal van vorig jaar fors omhoog: van 76,3 procent in het derde kwartaal naar 78,2 procent. Bij de mannen was 81,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk in Vlaanderen, bij de vrouwen 75,2 procent. In de andere regio’s ligt de tewerkstellingsgraad nog een pak lager. Het Waals gewest stond eind vorig jaar op 66,3 procent, Brussel op 63,8 procent.