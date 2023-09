De Vlaamse regering trekt 12,5 miljoen euro uit voor een project om CO2 af te vangen en op te slaan in de Antwerpse haven. Dat meldt minister van Economie Jo Brouns. Over een periode van 13 jaar zal er een half miljard aan Europees geld in het project gepompt worden.

Het gaat om een project van BASF Antwerpen, Air Liquide en Fluxys. De CO2 wordt vloeibaar gemaakt, opgeslagen en verscheept. Op termijn moet dat kunnen leiden tot een reductie van 30 procent van de uitstoot van de Vlaamse basisindustrie en 13 procent van de totale Vlaamse uitstoot, maken de partners zich sterk.

De infrastructuur zal bestaan uit een exportterminal die het gas vloeibaar maakt en een CO2-pijpleiding van 20 kilometer die verschillende bedrijven in de haven verbindt met deze terminal. Een nieuw schip zal de vloeibare CO2 vervolgens verschepen naar opslaglocaties in het Noordzeegebied. De deelnemende bedrijven streven ernaar om het project in 2027 operationeel te hebben.

Lees ook: