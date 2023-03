Vier op de tien Belgen zeggen dat hun volgende auto elektrisch zal zijn

Een nieuwe enquête van de reisbijstandsorganisatie Europ Assistance wijst uit dat de weerstand tegen de elektrische auto licht afneemt. Al is de huidige energiecrisis een boosdoener.

Europ Assistance maakte de resultaten bekend van een nieuw grootschalig onderzoek, dat de reisbijstandsverzekeraareind vorig jaar deed bij 1.005 Belgen. Daaruit blijkt dat vier op de tien Belgen zeggen dat hun volgende wagen elektrisch zal zijn. Vooral jongeren staan open voor de elektrische overgang, terwijl elektrische wagens bij 55-plussers de meeste tegenkanting krijgen. Ook mensen die buiten het stad wonen, zijn minder voorstander om voertuigen met een verbrandingsmotor links te laten liggen.

Een enquête in opdracht van BNP Paribas Fortis bij 2.000 Belgen leverde al vergelijkbare resultaten op. Dat onderzoek vond vorig najaar plaats en toonde dat slechts 47 procent van de ondervraagden overwoog voor het einde van het decennium de switch naar een elektrische of hybride wagen te maken. Het aandeel van de tegenstanders van de elektrische switch is dus grosso modo hetzelfde gebleven. De meerderheid blijft zich vasthouden aan hun benzine- of dieselwagen en is niet van plan dat snel te veranderen.

Energiecrisis

Ook peilde het onderzoek van Europ Assistance naar de redenen waarom Belgen aarzelen om over te stappen naar een elektrische auto. Voor zes op de tien Belgen is de energiecrisis het belangrijkste obstakel. Ook de hoge prijs van een elektrische wagen speelt een rol. Al wil AG Insurance dat verhelpen door kortingen op verzekeringspremies voor elektrische wagens toe te kennen. Ook het beperkte aantal oplaadpunten vinden veel Belgen nog een probleem.

Kijk hieronder naar de Kanaal Z-video:



100 procent elektrisch tegen 2035

Ondanks de recente beslissingen van de Europese autoriteiten gelooft slechts 36 procent van de Belgen dat de overgang naar elektrische mobiliteit in 2035 voor nieuwe voertuigen realistisch is. Jan van Heel, marketing director van Europ Assistance Belgium, besluit dat “een betere financiering en logistieke ondersteuning nodig is om de steun van de meest sceptische of terughoudende gebruikers te verkrijgen en meer enthousiasme voor deze vervoerswijzen bij het publiek te creëren”.