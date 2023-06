VBO waarschuwt: ‘Fiscale hervorming mag kosten voor bedrijven niet verhogen’

Hoewel de Belgische economie in de eerste helft van 2023 beter standhield dan verwacht, waarschuwt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dat het groeipotentieel op de lange termijn onder druk staat. De werkgeversorganisatie formuleert drie prioriteiten voor de federale regering.

Een derde van de sectorfederaties van het VBO, waaronder Agoria, Essenscia en Comeos, verwacht in het komende halfjaar een verdere achteruitgang van hun activiteit. De helft verwacht niet meer dan een stagnatie. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurbevraging van het VBO.

“Gedopeerde economie”

Dat de Belgische economie het de voorbije maanden beter deed dan verwacht, heeft volgens het VBO te maken met twee elementen die de consumptie van de gezinnen onder stoom hebben gezet.

“Een eerste element zijn de relatief genereuze compensaties voor de gestegen energieprijzen die aan vrijwel alle gezinnen werden toegekend. Een tweede element is ons systeem van automatische loonindexering dat heeft geleid tot een (meer dan) volledige compensatie van de hoge inflatie voor werknemers, ambtenaren en uitkeringstrekkers.

“De keerzijde daarvan is dat de loonkosten in de Belgische bedrijven in 2022-2023 ongeveer 5 procent sneller zijn toegenomen dan in onze drie buurlanden, met alle gevolgen van dien voor het concurrentievermogen en de rentabiliteit van de Belgische bedrijven.”

Bedrijven onder druk

Het VBO waarschuwt voor gevolgen voor het groeipotentieel van onze economie op de langere termijn. “In de komende maanden en jaren zullen de kostenstijgingen voor de Belgische bedrijven leiden tot een hardnekkig hoge onderliggende inflatie op de binnenlandse markt en een relatief sterke stijging van onze exportprijzen op de buitenlandse markten.”

“Daarbovenop staat ons land in de komende jaren ook voor een meer dan noodzakelijke sanering van onze publieke financiën. Ook dat kan in de komende jaren gaan wegen.”

Oproep aan de regering

Het VBO formuleert drie prioriteiten voor de federale regering, in het laatste jaar van de legislatuur. Ten eerste moet er zo snel mogelijk een doortastend plan komen om de concurrentiehandicap tegenover onze drie buurlanden weer weg te werken. Zo suggereert de werkgeversorganisatie om de tijdelijke lastenverlaging van 7,07 procent van de werkgeversbijdragen die in het eerste halfjaar van 2023 is voorzien, structureel te maken.

Daarnaast moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen over onze energiebevoorrading op lange termijn. “Een helder akkoord over het openhouden van de jongste kerncentrales en dus ook een aanpassing van de wet op de kernuitstap zijn daarbij cruciaal”.

Ten derde mag de fiscale hervorming onder geen beding nieuwe verhogingen van de kosten voor de bedrijven met zich meebrengen. “Een verlaging van de personenbelasting moet binnen de personenbelasting worden gefinancierd of door een vermindering van de overheidsuitgaven, niet door extra lasten te leggen op de bedrijven die het al moeilijk hebben.”

