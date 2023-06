Vastgoedbedrijf Aedifica wil bij kapitaalronde 380 miljoen euro ophalen

Vastgoedbedrijf Aedifica wil 380 miljoen euro ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen. Dat heeft het Bel20-bedrijf woensdag aangekondigd.

Aedifica is een vastgoedbedrijf gespecialiseerd in huisvesting voor senioren. Het bedrijf heeft woonzorgcentra in België, Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Zweden, Ierland en Spanje in portefeuille, goed voor een waarde van ruim 5,7 miljard euro.

7,3 miljoen nieuwe aandelen

Met de kapitaalverhoging van maximaal 380 miljoen euro wil het bedrijf de balans versterken en de schuldgraad verlagen, de pijplijn met geplande projecten financieren en ook mogelijke nieuwe investeringen betalen.

Concreet wil Aedifica 7,3 miljoen nieuwe aandelen uitgeven. Dat zal gebeuren aan 52 euro per nieuw aandeel, wat overeenstemt met een korting van 16 procent. (Belga)

