Vanaf juni opnieuw rechtstreekse vlucht tussen Brussel en Shanghai

Vanaf juni herneemt normaal gezien de rechtstreekse verbinding tussen Zaventem en Shanghai. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib woensdag verklaard, op dag twee van haar werkbezoek aan China.

Sinds oktober 2017 verzorgde de Chinese maatschappij Hainan Airlines drie keer per week een rechtstreekse verbinding tussen Brussel en Shanghai. In de herfst van 2019 kwam daar een einde aan. In maart van het jaar nadien zou de verbinding hernemen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Sinds maart vorig jaar vinden er wel al opnieuw vluchten plaats tussen Brussel en Peking.

Tijdens een onderhoud met de burgemeester van Shanghai, Gong Zheng, en nadien met de burgemeester van Shuzhou, Wu Quingwen, bracht minister Lahbib het thema ter sprake. “Ze hebben aangekondigd dat de lijn zal worden hervat tegen juni. Er bestaat van beide kanten een wil om de economische banden te versterken”, zei ze achteraf.

De rechtstreekse verbinding tussen de hoofdstad van Europa en de Chinese megalopool zou zowel het Chinese toerisme als de zakenrelaties ten goede komen. Volgens verschillende waarnemers voert China een charme-offensief om opnieuw buitenlandse investeerders aan te trekken. Een groot deel van de Belgische bedrijven die in China actief zijn, houden kantoor in de regio van Shanghai.

Lees ook: