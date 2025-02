Vakbonden plannen acties bij BNP Paribas Fortis: ‘We staan aan de vooravond van een ernstig sociaal conflict’

Er dreigt een ernstig sociaal conflict bij BNP Paribas Fortis omdat de bank doorzet met haar plan om een deel van de activiteiten uit te besteden aan IT-consultant Accenture. Dat zegt Elke Maes van vakbond ACV Puls.

BNP Paribas Fortis maakte eind januari bekend dat het een deel van de activiteiten van het Client Service Center, de klantendienst, wil uitbesteden. Meer dan 500 mensen zouden de overstap moeten maken naar Accenture.

Uitdagingen

Volgens de bank heeft het consultancybedrijf technologische oplossingen in huis die een antwoord bieden op de uitdagingen waarmee BNP Paribas Fortis kampt, zoals de toegenomen complexiteit door bijkomende regelgeving.

Vorige week lieten de vakbonden verstaan dat ze het plan niet zien zitten. Volgens hen heeft het management te weinig geïnvesteerd in de nodige tools en hadden “vermeende performantieproblemen perfect vermeden kunnen worden”. Ze stelden de directie voor een ultimatum: tegen 14 februari moesten ze hun plan intrekken, anders zouden er acties volgen.

De directie maakte vrijdagochtend duidelijk dat ze toch wil doorzetten. In een statement zegt ze dat ze ervan overtuigd is dat het project een toegevoegde waarde betekent voor klanten, medewerkers en de bank. “We staan open voor verdere gesprekken met de sociale partners over de verdere uitwerking”, luidt het.

‘Ernstig sociaal conflict’

“De verbolgenheid is heel groot”, zegt Maes “Men lijkt niet te beseffen dat men aan de vooravond staat van een ernstig sociaal conflict.” In een gezamenlijk persbericht zeggen de drie bonden bij BNP Paribas Fortis dat ze het project willen tegenhouden.

De vakbonden zaten al bijeen om acties te plannen. “We willen het hier echt niet bij laten”, zegt Maes. Hoe de acties eruit zullen zien, is nog niet duidelijk. De actiebereidheid bij het personeel is volgens de vakbondsvrouw heel groot. “We kunnen niet garanderen dat het personeel niet zelf een signaal zal geven.”

De bonden hebben een verzoening aangevraagd bij de voorzitter van het paritair comité, zegt Maes. “We doen dat met een duidelijke boodschap. We zien het daar niet meer goed komen en zijn van plan om daarna een stakingsaanzegging in te dienen.” Mogelijk kan de verzoening dinsdag al starten.

Dat recentelijk nog aan het licht kwam dat Accenture zijn diversiteits- en inclusiebeleid terugschroeft wegens de veranderde politieke situatie in de Verenigde Staten, geeft de bonden extra munitie. Het bedrijf onderschrijft “niet langer de waarden van BNP Paribas Fortis”, vinden ze.