UBS verwacht overname Credit Suisse af te ronden tegen 12 juni

De Zwitserse bank UBS verwacht de overname van haar concurrent Credit Suisse af te ronden tegen 12 juni, zo heeft UBS maandag aangekondigd.

De afronding is nog afhankelijk van een goedkeuring door de Amerikaanse beurswaakhond SEC en van “andere voorwaarden van afsluiting” bij UBS, zo staat in een persbericht. Eens de overname is afgerond, zal Credit Suisse deel gaan uitmaken van UBS. Eerder was al gezegd dat er in de praktijk in eerste instantie nog niet veel zal veranderen.

Aandeelhouders van Credit Suisse krijgen voor elke 22,48 aandelen die zij hebben één aandeel UBS. De aandelen Credit Suisse zullen verdwijnen van de beurzen van New York en Zürich.

Credit Suisse werd eerder dit jaar, onder druk van de Zwitserse autoriteiten, overgenomen voor 3 miljard Zwitserse frank door zijn grotere sectorgenoot UBS. Credit Suisse werd al jaren geplaagd door schandalen en stapelde de verliezen op. De grootbank leed hierdoor ook reputatieschade: in het eerste kwartaal stroomde er meer dan 61 miljard Zwitserse frank (omgerekend 62,5 miljard euro) weg.