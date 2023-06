Volgende maand begint UBS aan een reeks ontslagrondes bij de bank Credit Suisse. Eerder dit jaar heeft UBS de andere Zwitserse grootbank overgenomen om erger te vermijden.

UBS wil in juli wereldwijd snoeien in het personeelsbestand van Credit Suisse, weten bronnen van Bloomberg. Er komen drie ontslagrondes, waarvan één volgende maand en twee in september en oktober. UBS heeft de plannen zelf nog niet openbaar gemaakt.

Het doel van de besparingsoperaties is het gecombineerde aantal werknemers van de twee banken met 35.000 te verminderen. Als gevolg van de overname hebben de twee banken samen 120.000 mensen op hun loonlijst. De meeste ontslagen zullen bij Credit Suisse vallen. Analisten verwachten dat 10.000 banen in Zwitserland verloren gaan, want in het thuisland is er de grootste overlap tussen de twee banken. Het UBS-aandeel steeg dinsdag met 2 procent nadat de geruchten waren bekend geraakt.

UBS-overwicht

UBS heeft in het bestuur van de banken een duidelijk overwicht. In de raad van bestuur zetelt slechts één persoon van Credit Suisse, namelijk CEO Ulrich Körner. Voorts zijn er vijf topmanagers van Credit Suisse ten opzichte van meer dan twee dozijn topfuncties die door managers van UBS worden bekleed.

Naast de geplande ontslagen heeft Credit Suisse ook al veel van zijn topbankiers verloren, die naar concurrerende banken zijn overgestapt. Er zijn ook al veel private bankers vertrokken. De vrees is naar verluidt dat ook de vermogensbeheerders die de portefeuille van Credit Suisses belangrijkste klanten beheren, zouden opstappen.

