Schepen kunnen sinds middernacht de North Sea Port niet meer in of uit. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit een samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland, heeft het verkeer in de hele Scheldedelta stilgelegd. Dat is het gevolg van de zware weersomstandigheden van storm Ciaran.

“Dat is zeer uitzonderlijk”, zegt havenwoordvoerder Johan Bresseleers. In totaal zijn een tiental schepen geblokkeerd door het stormweer. De stremming is van kracht sinds zeven uur donderdagmorgen en geldt voor het hele GNB-gebied (Gemeenschappelijk Nautisch Beheer). Dat gebied omvat de Scheldemonding, inclusief het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Alle schepen met bestemming Antwerpen mogen niet opvaren. Idem voor schepen met bestemming Vlissingen en Braakmanhaven. Ook voor de binnenvaart en de niet-loodsplichtige schepen is de maatregel van kracht.

‘Geen incidenten’

De maatregel duurt tot 23 uur donderdagavond, tenzij het weer beter wordt. “De verwachting is dat de extreme weersomstandigheden zullen aanhouden tot elf uur ’s avonds”, klinkt het bij de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. “Afhankelijk van de ontwikkeling van de weersomstandigheden kunnen de beperkingen eerder worden afgeschaald, dan wel worden verlengd.”

De Port of Antwerp-Bruges telt momenteel zeventien ‘wachters’, dat zijn schepen die niet kunnen opvaren. In de namiddag worden er nog twee andere wachters verwacht. Daarnaast zijn er zes schepen die niet kunnen uitvaren. Daar komen er in de namiddag nog een tiental bij. In totaal zullen donderdag dus ongeveer 35 schepen hinder ondervinden in het Antwerpse havengebied. In havenbedrijven zijn omstreeks 10 uur nog geen grote incidenten gemeld, zegt het havenbedrijf nog.

