De verkoop van Tesla’s elektrische auto’s is sterk gedaald in verschillende belangrijke Europese markten. Het lang uitblijven van een nieuw model is een verklaring, maar consumenten keren zich ook af van Elon Musks inmenging in de politiek.

’s Werelds grootste fabrikant van elektrische voertuigen registreerde in januari slechts 1.277 nieuwe auto’s in Duitsland, volgens de Duitse Federale Autoriteit voor Motortransport. Dat betekent een daling van 59 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Duitsland is de thuisbasis van Tesla’s enige productiefaciliteit in Europa.

Hoewel de verkoop van elektrische voertuigen vorig jaar sterk daalde in Duitsland en Frankrijk na het terugschroeven van overheidssubsidies, begon de vraag recentelijk weer te herstellen. Toch kromp Tesla’s marktaandeel fors. De Duitse markt voor elektrische voertuigen groeide in januari met meer dan 50 procent op jaarbasis, terwijl Tesla’s marktaandeel daalde van 14 naar 4 procent.

In Frankrijk daalde Tesla’s verkoop met 63 procent in januari, terwijl de registraties van Tesla’s in Noorwegen met 38 procent afnamen. In het Verenigd Koninkrijk daalde het aantal registraties met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens auto-analist Matthias Schmidt kan een deel van de daling in Duitsland worden verklaard doordat consumenten wachten op het vernieuwde Model Y, dat gepland staat voor de eerste helft van 2025. Andere experts wijzen echter op de negatieve reacties op Musks politieke betrokkenheid als een belangrijke factor.

Populaire stickers

Musk heeft zich ongekend gemengd in de Duitse politiek voorafgaand aan de federale verkiezingen op 23 februari. Hij is uitgegroeid tot de rijkste en machtigste steunpilaar van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD).

De partij, die door Duitse bedrijfsleiders en de gevestigde politiek als omstreden wordt beschouwd, is opgetogen over de steun van de eigenaar van X en de bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. Peilingen voorspellen dat AfD bij de verkiezingen op de tweede plaats zal eindigen met een historisch hoge score van meer dan 20 procent van de stemmen.

Vorige maand ontving Musk Alice Weidel, een van de leiders van AfD, op zijn socialemediaplatform voor een 75 minuten durend gesprek, waarin zij ten onrechte beweerde dat Adolf Hitler een socialist was. Hoewel sommige partijleden vraagtekens zetten bij die uitspraken, hopen ze dat Musks steun hen aantrekkelijker maakt voor bepaalde kiezersgroepen, met name jonge mannen.

Musks steun aan AfD heeft scherpe kritiek uitgelokt van bondskanselier Olaf Scholz en zijn belangrijkste rivaal, Friedrich Merz van de christendemocraten (CDU). AfD heeft eerder opgeroepen tot massale deportaties van migranten, gebruikt nazileuzen en wordt door de Duitse binnenlandse inlichtingendienst deels als rechts-extremistisch geclassificeerd.

Een ondernemer uit de deelstaat Baden-Württemberg vertelde aan de Duitse media dat hij werd overspoeld met bestellingen voor een sticker voor Tesla-eigenaren met de tekst: “Ik kocht deze auto voordat Elon gek werd.” In één weekend kreeg hij tot 2.000 bestellingen binnen.