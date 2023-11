Er is een staking aan de gang bij bierbrouwer AB InBev in Leuven, Luik en Hoegaarden. Dat meldt vakbond ACV donderdag en de directie bevestigt het nieuws. Volgens de vakbond ligt de productie in de drie fabrieken volledig stil.

Afgesprongen onderhandelingen rond loon- en arbeidsvoorwaarden, die elke twee jaar plaatsvinden, liggen aan de basis van de staking, zegt ACV-secretaris Sander Mouton. “Bij het laatste overleg afgelopen dinsdag bleek het water tussen werkgever en werknemer te diep.”

Volgens Mouton kan InBev “wel miljoenen euro’s voorzien voor de directie en de aandeelhouders”, maar wil het niet delen met de arbeiders en bedienden. “Terwijl zij de fabrieken dagelijks doen draaien” , stelt de ACV-secretaris. “We willen een deel van de koek. Dat lijkt ons niet meer dan normaal.”

ACV vraagt concreet dat de koopkrachtpremie, die de regering mogelijk heeft gemaakt, wordt uitgeschreven. “En er mag ook hier en daar iets extra van loon worden toegekend”, zegt Mouton.

Hoge werkdruk

Daarnaast ligt de werkdruk volgens de vakbondssecretaris te hoog. “Er wordt al jaren zwaar bespaard op personeel. Mensen gaan op pensioen, maar worden niet vervangen. We moeten almaar meer werken met minder mensen.”

“We betreuren dat, ondanks de lopende gesprekken, er een staking is ontstaan bij een deel van het personeel in de brouwerijen, distributiecentra en bij onze technische horecateams”, zegt de directie van AB InBev in een schriftelijke reactie. “Er stond volgende week reeds een opvolgend overleg gepland met de betrokken werknemers. We hopen via constructief overleg deze situatie snel op te lossen.”

Mouton sluit niet uit dat er ook morgen/vrijdag nog wordt gestaakt. “Dat zal afhangen van de reactie van de directie.”

