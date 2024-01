Spoorvrachtbedrijf Lineas krijgt, met dank aan federale overheid, kapitaalversterking van ruim 60 miljoen euro

Het investeringsfonds Argos Wityu en de federale overheid leggen de laatste hand aan een kapitaalinjectie van 30 miljoen euro bij Lineas. Ze zouden daarbovenop voor ruim 30 miljoen euro leningen converteren in kapitaal. Dat schrijft De Tijd.

Lineas is het grootste spoorvrachtbedrijf van het land, en cruciaal voor het spoorvervoer naar onder meer de Belgische havens. Het bedrijf is al langer op zoek naar kapitaal, als onderdeel van een herstelplan. In afwachting van de komst van een eventuele investeerder is er alvast zicht op een kapitaalversterking, van alles samen ruim 60 miljoen euro.

Het is de tweede keer in minder dan een jaar dat de aandeelhouders Lineas te hulp schieten. In het voorjaar van 2023 kreeg het spoorvrachtbedrijf al een kapitaalinjectie van 20 miljoen euro.