Solvay gaat koolstofneutrale fabriek bouwen in Saudi-Arabië

Solvay wil samen met het Saoedische energiebedrijf Enowa een koolstofneutrale natriumcarbonaatfabriek bouwen in Neom, een futuristische metropool die in Saoedi-Arabië wordt opgericht. Dat heeft het Belgische chemiebedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Volgens Solvay gaat het om de eerste koolstofneutrale natriumcarbonaatfabriek ter wereld. Ze zal op hernieuwbare energie draaien en zeewaterpekel omzetten in natriumcarbonaat.

De bedoeling is dat de fabriek vanaf 2030 operationeel wordt. Er is een haalbaarheidsstudie voor de bouw van de fabriek opgestart en het project moet ook nog de nodige vergunningen krijgen. Er wordt gestreefd naar een productiecapactiteit van 500.000 ton natriumcarbonaat in 2030, die geleidelijk zou toenemen tot 1,5 miljoen ton in 2035. Natriumcarbonaat of soda wordt onder meer gebruikt om vetten te verzepen of papier te bleken, naast andere chemische toepassingen.

Opnieuw heruitvinden

De bekendmaking komt op een goed moment voor Solvay. Maandag werd de splitsing van het bedrijf een feit. De waarde van het Solvay-aandeel werd daarbij voor aandeelhouders verdeeld in aandelen in Seyensqo, dat polymeerproducten maakt, en Solvay, dat de bedrijfstak voor basischemie vertegenwoordigt.

Dat nieuwe Solvay zag maandag zijn aandeelprijs kelderen, waar Syensqo de beursdag met groei afsloot. Techondernemer en auteur Peter Hinssen zag dat het innovatieve Syensqo beter door beleggers wordt gesmaakt en dat Solvay vooral zichzelf moet heruitvinden. “Er heeft nu een correctie plaatsgevonden op basis van de kaarten die de twee bedrijven momenteel op tafel hebben, maar dat geeft daarom nog geen garantie voor de toekomst. Solvay zal zich grotendeels moeten heruitvinden.”

Fantastische opportuniteit

“Neom is een fantastische opportuniteit voor Solvay om mee te bouwen aan dit project van de toekomst”, zegt Philippe Kehren, CEO van Solvay. “Deze inspanning sluit naadloos aan bij onze duurzaamheidsambities en vult ons unieke netwerk van industriële activa wereldwijd aan.”

Neom is een regio in het noordwesten van Saoedi-Arabië die momenteel wordt ontwikkeld. Het project, dat volledig draait op hernieuwbare energie, moet een duurzame oplossing bieden voor de bevolkingsgroei en de snelle verstedelijking. De regio zal 95 procent van het land- en zeegebied beschermen in een natuurreservaat, terwijl de rest zal bestaan uit onder andere steden, een next-gen haven, toeristische bestemmingen en onderzoekscentra.

