De sociale-inspectiediensten voeren een controle uit bij DIGI, de nieuwe telecomspeler op de Belgische markt. Dat bevestigt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg aan De Tijd.

DIGI België is een joint venture tussen het Belgische Citymesh en de Roemeense telecomgroep DIGI, die al actief is in Roemenië, Italië, Portugal en Spanje. De operator betrad eind vorig jaar de markt met scherpe tarieven en vormt sindsdien een stevige concurrent voor Proximus, Telenet en Orange Belgium.

Kelder

Intussen zijn er vragen gerezen over de arbeidsomstandigheden bij de aanleg van het netwerk. Het Laatste Nieuws sprak met 24 (ex-)medewerkers en meldt dat DIGI veiligheidsvoorschriften niet strikt naleeft. Roemeense arbeiders zouden werken tegen een minimumloon, met een bonus als ze meer dan 300 meter glasvezel per dag trekken. Daarnaast zou DIGI besparen op veiligheid en personeel, waardoor werkomstandigheden onder druk staan.

Volgens de krant bevinden de servers van een netwerkknooppunt zich in de kelder van een huis waar Roemeense arbeiders wonen, vlak naast de wasruimte. De FOD Werkgelegenheid bevestigt dat de controle wordt gecoördineerd door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), maar het Brusselse arbeidsauditoraat heeft voorlopig geen ambtshalve onderzoek geopend.