Communityplatform voor investeerders Roundtable haalt 3 miljoen euro op

Roundtable, een bedrijf uit de stal van eFounders, haalde deze week 3 miljoen euro kapitaal op bij een honderdtal businessangels. Een van de investeerders is Pieterjan Bouten, medeoprichter van het Gentse techbedrijf Showpad.

Investeerders ergeren zich aan de administratieve rompslomp en complexiteit die komt kijken bij in groep geld stoppen in een start-up. Om dat proces drastisch te vereenvoudigen, lanceerde het Parijse Roundtable vorig jaar een softwareplatform. Pieterjan Bouten maakte er al gebruik van, en hij is niet de enige. De jongste zes maanden werden meer dan honderd deals gesloten via Roundtable, goed voor een waarde van 50 miljoen euro aan beheerde assets.

Hoe werkt het? “Iemand als Pieterjan Bouten creëert eerst een community, waarvan andere investeerders lid kunnen worden”, legt Evan Testa, de Franse medeoprichter en CEO van Roundtable, uit. “Pieterjan heeft ook een dealflow (aanbod van start-ups die hem vragen te investeren, nvdr). Hij kiest één of twee projecten en vraagt de community die projecten te analyseren.”

Grotere bedragen

Het grote voordeel van de technologie is dat het platform het vervolgens mogelijk maakt met een groep investeerders te investeren in een veelbelovende start-up. “Met een paar klikken is de juridische administratie voor de co-investering geregeld”, zegt Testa. “Door in groep te investeren kun je uiteraard grotere bedragen inleggen. Gemiddeld bedraagt zo’n groepsinvestering bij ons 500.00 euro, dat varieert van 50.000 tot 5,5 miljoen. De gemiddelde individuele bijdrage daarin bedraagt 15.000 euro, en varieert van 1.000 tot 250.000.”

Naast Pieterjan Bouten, die een Belgische community creëerde, zijn nog bekende namen actief op Roundtable. Pierre-Antoine Dusoulier van de Belgisch-Franse fintech Iban First is een van hen. Roxanne Varza van de Parijse start-uphub Station F heeft een community van vrouwelijke businessangels. Olivier Pailhes, de medeoprichter van Aircall (een van de unicorns uit de eFounders-stal), creëerde een community die zich specialiseert in climatetechbedrijven.

Europees platform

Dat de honderd businessangels die in Roundtable investeren uit verschillende Europese landen komen, is geen toeval. Roundtable profileert zich als een Europees platform. “We richten ons op Europese investeerders, maar zij kunnen uiteraard overal ter wereld investeren”, zegt Evan Testa. “We maken gebruik van Europese regelgeving. Ons platform is ontworpen in functie van de specifieke behoeften van Europese investeerders.” De toegang tot het platform is gratis. Roundtable verdient geld wanneer via het platform wordt geïnvesteerd.

Evan Testa, die Roundtable oprichtte samen met Julien Fisette en Simon Ternoir, is ervan overtuigd dat community-investeren het investeren in start-ups toegankelijker kan maken voor een breed publiek. Community-investeren onderscheidt zich volgens de ondernemer van crowdfunding doordat het investeerders in staat stelt bedrijven efficiënter te analyseren en selectiever te zijn.

Met de 3 miljoen euro wil Roundtable zijn bereik in Europa vergroten, maar het gaat ook nieuwe producten ontwikkelen. Hoog op de agenda staat fund as a service, software die investeerders toelaat hun eigen kleine investeringsfonds op poten te zetten.