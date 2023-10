Het federale kernkabinet doet volgens een bron “de laatste aanpassingen” aan de begroting van 2024. Mogelijk zit er maandagvoormiddag/deze voormiddag nog een akkoord in, al is er bij andere ingewijden nog wat voorbehoud. Een verhoging van de bankentaks krijgt steeds meer animo.

De federale regering moet voor volgend jaar op zoek naar 800 miljoen tot 1,2 miljard euro om de afspraken met de Europese Commissie te honoreren. Zoals gewoonlijk moet een derde uit besparingen, een derde uit nieuwe inkomsten en een derde uit ‘diversen’ komen. Er wordt daarnaast ook nog geld gezocht, onder meer voor de opvang van asielzoekers of de aanhoudende steun aan Oekraïne.

Volgens de laatste informatie zou de regering “in de hoogste vork” zitten. Ze mikt met andere woorden op een oefening van 1,2 miljard euro. Er zou volgens een bron 400 miljoen euro aan nieuwe uitgaven worden voorzien voor onder andere asielopvang, de politie, de steun aan Oekraïne en de oprichting van Zorgcentra na Seksueel Geweld in de provincies waar ze nog ontbreken.

Verhoging bankentaks

Volgens een bron is er momenteel vooral nog discussie over een vraag van de Franstalige socialisten om het netto minimumloon te verhogen via de werkbonus. Volgens een andere bron is er in elk geval geen sprake van een blokkering en worden nu nog de laatste aanpassingen gedaan. Zo zou er omtrent de uitbreiding van de flexi-jobs, een liberaal voorstel, nog bekeken worden hoe de toegangsvoorwaarden en de antimisbruikbepalingen kunnen worden versterkt. Diezelfde bron hoopt dat het kernkabinet deze voormiddag nog kan landen.

De regering raakte het volgens ingewijden al zo goed als eens over een bankentaks bij de vier grootbanken die 150 miljoen euro moet opleveren en het behoud van de btw-verlaging voor sloop en heropbouw voor particulieren die verouderde woningen willen opknappen. Daarnaast wil Vivaldi de achterpoortjes sluiten waarlangs bedrijven winsten kunnen overbrengen naar belastingparadijzen. De verpakkingstaks en de hogere vliegtaks, twee groene voorstellen, zouden er dan weer niet komen.

De kern zit al sinds zondagochtend bijeen. Premier Alexander De Croo moet dinsdagmiddag in de Kamer zijn voor zijn state of the union. Vorig jaar bereikte de regering slechts enkele uren daarvoor een deal over de begroting.

