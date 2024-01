Liquidatie Evergrande: einde van het bedrijf met ’s werelds hoogste schuldenberg

Een rechtbank in Hongkong heeft de vereffening bevolen van de in zware financiële moeilijkheden verkerende Chinese vastgoedpromotor Evergrande.

Het bedrijf was er niet in geslaagd een overtuigend herstructureringsplan voor te leggen, berichten verschillende internationale media. Het aandeel noteerde maandag in Hongkong al meer dan 20 procent lager en werd iets na 10 uur (lokale tijd) geschorst.

Die beslissing van rechter Linda Chan zal de kelderende financiële markten in China niet vooruit helpen. De Chinese beleidsmakers proberen al langer om de crisis af te remmen. Er wordt gevreesd voor nog meer turbulentie op de aandelenmarkten.

Schuldeisers hadden een rechtszaak aangespannen omdat Evergrande steeds weer betalingen bleef missen. Het bedrijf kon een vereffening eerder al afwenden met een reorganisatieplan. Eind september landde dat plan in de prullenbak, toen bekend raakte dat voorzitter en oprichter Hui Ka Yan onder politietoezicht werd geplaatst.

300 miljard dollar schulden

“Ik denk dat het tijd voor de rechtbank is om te zeggen dat het genoeg is”, aldus de rechter, die door de South China Morning Post werd geciteerd.

Evergrande zit voor meer dan 300 miljard dollar in de schulden. Toen het in 2021 zijn schuld niet afloste, stuurde het bedrijf de vastgoedsector, die het al moeilijk had, in een neerwaartse spiraal.

Verwacht wordt dat het vereffeningsproces gecompliceerd kan worden. Vanwege de vele betrokken autoriteiten zullen er ook politieke overwegingen spelen.

Vastgoedcrisis

Op korte termijn worden er weinig invloed verwacht voor de activiteiten van het bedrijf, omdat het maanden tot zelfs jaren kan duren vooraleer de curator de controle kan overnemen over de dochterondernemingen op het Chinese vasteland.

Ook het aandeel van het autofiliaal van Evergrande werd maandagochtend geschorst. Eerder deze maand raakte bekend dat de topman opgepakt werd.

China gaat door een zware vastgoedcrisis, met Evergrande als symbool van die crisis. De vastgoedmarkt zit op het slechtste peil in negen jaar. De problemen hebben brede gevolgen voor de Chinese economie, waaronder risico’s voor investeerders, het zakenecosysteem en het financiële systeem. De Chinese overheid probeert een volledige ineenstorting te voorkomen, gezien de belangrijke rol van de vastgoedsector in de economische groei van het land.

