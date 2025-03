Proximus wil zijn werknemers de mogelijkheid geven om aandelen van het telecombedrijf te kopen met korting. Dat blijkt uit het vernieuwde verloningsbeleid dat het bedrijf ter goedkeuring voorlegt aan zijn aandeelhouders. Uit het recente jaarverslag van Proximus blijkt verder dat de vertrekkende topman Guillaume Boutin vorig jaar bijna een miljoen euro meer verdiende dan in 2023.

Proximus wil het personeel, ook de directie, eind dit jaar de mogelijkheid geven om Proximus-aandelen te kopen tegen een gereduceerd tarief, maar in ruil mogen die aandelen gedurende twee jaar niet worden verkocht.

Het telecombedrijf meent dat het om “een krachtige en strategische zet” gaat, onder meer omdat de belangen van de medewerkers worden afgestemd op die van de aandeelhouders. “Dat bevordert een gevoel van eigenaarschap en moedigt medewerkers aan bij te dragen aan het succes van de onderneming op lange termijn.”

Loonplafond

Daarnaast wil de raad van bestuur specifiek voor de directie de mogelijkheid herinvoeren om aandelenopties te ontvangen als deel van de variabele verloning. Twaalf jaar geleden vroeg de regering-Die Rupo om te stoppen met aandelenopties als verloning en om een loonplafond te respecteren.

In dat loonplafond kwamen de voorbije jaren al stevige barsten en vorige zomer keerde Proximus aan CEO Guillaume Boutin voor het eerst een pakket aandelen uit als uitzonderlijke bonus. De Fransman verlaat het bedrijf half mei. Hij kan de aandelen pas na drie jaar te gelde maken.

Aandeelhouders morren al een tijd over de lage beurskoers van Proximus, en ook vanuit de politiek kwam er kritiek. De laatste dagen zat de koers wel in de lift. Het einde van een zware investeringsgolf in netwerkinfrastructuur komt stilaan in zicht en Proximus boekte goede jaarresultaten.

Loon Boutin

Uit het jaarverslag van het telecombedrijf ook dat Guillaume Boutin, de CEO van Proximus, vorig jaar ruim 2,2 miljoen euro verdiend. Boutin, die Proximus half mei verlaat voor het Britse Vodafone, kreeg vorig jaar een nieuw contract voor zes jaar. Daar was een fikse loonsverhoging aan gekoppeld en Boutin kreeg ook een eenmalige bonus in aandelen. Het maakt dat de topman bijna een miljoen euro meer verdiende dan in 2023.

Zijn vaste verloning kwam uit boven 1 miljoen euro, tegen 587.226 euro in 2023. Proximus besliste om Boutin een extra vaste vergoeding van bruto 400.000 euro te betalen voor zijn werk bij Proximus Global, de internationale tak van het bedrijf.

De variabele vergoeding op korte termijn, gekoppeld aan het halen van een reeks doelstellingen, kwam uit op 329.604 euro. De variabele vergoeding op lange termijn bedroeg 239.190 euro. Het eenmalige aandelenpakket was 431.250 euro waard, maar Boutin kan de aandelen pas na drie jaar te gelde maken.