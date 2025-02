Proximus-CEO Boutin vertrekt naar Vodafone

Guillaume Boutin stapt halfweg mei op als topman van Proximus Groep om aan de slag te gaan als CEO van Vodafone Investments & Strategy. Dat meldt de telecomgroep vrijdagavond.

Guillaume Boutin is al zeven jaar aan de slag bij Proximus. In december 2019 werd hij benoemd tot CEO. De raad van bestuur van de Proximus Groep zegt het vertrek van Boutin te betreuren en gaat op zoek naar een opvolger.

Kritiek

Eind vorig jaar hadden vooral N-VA-Kamerlid Michael Freilich en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich in de media nog zeer kritisch uitgelaten over het beleid van Proximus onder Boutin. Ze hekelden de duik van het aandeel, waarna Boutin en voorzitter van de raad van bestuur Stefaan De Clerck, in de commissie Overheidsbedrijven van het federaal parlement uitleg kwamen geven.

“Tijdens zijn CEO-mandaat heeft Guillaume een belangrijke versnelling in gang gezet van de uitrol van fiber en 5G in België en de weg geëffend voor samenwerkingsakkoorden met sectorgenoten om de duplicatie van fibernetwerken te beperken”, meldt Proximus in een persbericht.

“Samen met zijn leadership squad heeft hij Proximus omgevormd tot de leidende operator in België op het vlak van groei en commerciële resultaten en heeft hij belangrijke mijlpalen bereikt, zoals de oprichting van Proximus NXT en de lancering van Proximus Global, een van de wereldleiders in digitale communicatie”, klinkt het.

Boutin: ‘Proximus goed voorbereid op de toekomst’

Zelf laat Boutin optekenen dat “Proximus goed voorbereid is op de toekomst en kan rekenen op sterke fundamenten en ongelooflijke talenten”. “De afgelopen jaren zijn er grote transformaties in gang gezet. Ik ben ervan overtuigd dat het huidige managementteam al onze ambities zal waarmaken en de juiste beslissingen zal nemen. Ik ben vastbesloten om tot mijn laatste dag bij te dragen aan de successen van Proximus.”

Voorzitter Stefaan De Clerck dankt Boutin vrijdag ‘voor zijn immense bijdrage aan de Proximus Groep’. “Zijn vertrek zal zeker voor heftige emoties zorgen in de Proximus-gemeenschap. In zijn rol als CEO heeft hij, met zijn leiderschap en met de sterke uitvoering van het strategische transformatieprogramma, Proximus met succes opnieuw in een positie gebracht om winstgevende groei op lange termijn te genereren op zowel de binnenlandse als de internationale markten en de uitrol van zowel mobiele als vaste netwerken van de toekomst verzekerd”, aldus De Clerck.