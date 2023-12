Productiever werken in 2024? We stelden Microsoft 5 vragen over de AI-assistent in Word en Excel

In een wip een e-mail laten opstellen, of een vergadering die je hebt gemist laten samenvatten? Sinds 1 november is de op artificiële intelligentie draaiende digitale assistent Microsoft 365 Copilot breed beschikbaar voor bedrijven. Hij zit geïntegreerd in bekende tools als Word, PowerPoint enExcel. Myriam Broeders, de CTO van Microsoft Belux, legt uit wat Copilot kan.

Wat is Copilot precies? En hoe kan die ons werk makkelijker maken in 2024? We vroegen het aan Myriam Broeders, de CTO van Microsoft Belux. Ze is ook director Microsoft Technology Center (MTC) in Brussel, reservist in de Cyber Command van het Belgisch leger, werd in 2022 verkozen tot een van de vijftig vrouwelijke rolmodellen voor technologie door Inspiring Fifty en ze werd genomineerd voor Leading ICT Lady of the Year door DataNews.

Wat kunnen werknemers doen met de digitale assistent?

MYRIAM BROEDERS. “Het afgelopen jaar zagen we met ChatGPT de mogelijkheid ontstaan om vragen te stellen aan technologie alsof het aan een mens was, en je kreeg antwoorden in mensentaal. Die mogelijkheid om vragen te stellen bouwen wij in de Microsoft 365-oplossingen die worden gebruikt bij het moderne werken, Outlook, Excel, PowerPoint, Word en Teams. In die toepassingen vind je Copilot terug als een digitale assistent. Je kunt Copilot bijvoorbeeld vragen in Word een samenvatting te maken van een document. Of je vraagt in Bing Copilot: ‘Geef me eens de laatste mail van een collega.’ Of je hebt over tien minuten een vergadering met je baas en je vraagt om je enkele onderwerpen te geven voor die meeting. Copilot gaat dan kijken in je agenda en in de mails die je met elkaar hebt uitgewisseld, en geeft antwoord.”

‘Ook in andere Microsoft-toepassingen is Copilot ingebouwd, zoals in GitHub als platform voor ontwikkelaars, Dynamics 365, ons CRM- en ERP-systeem (voor respectievelijk klantenrelaties en bedrijfsprocessen, nvdr), en de zoekmachine Bing. Daar krijg je in plaats van links naar websites een antwoord op je vraag. Met Bing kun je ook gaan kijken waar die antwoorden vandaan komen, want je krijgt de referenties te zien naar de bronnen van het antwoord. Wij zien Copilot als een digitale assistent die je het leven gemakkelijker maakt. Je hebt sneller toegang tot informatie en kunt efficiënter verwerken en bewerken.”

Op uw presentatie voor de zeventig bedrijfsleiders die deelnamen aan The Future of Digital-handelsmissie van de technologiefederatie Agoria in het Amerikaanse Atlanta, toonde u hoe werknemers zonder technologische voorkennis in een paar minuten hun eigen chatbots kunnen bouwen.

BROEDERS. “Ja. Naast die AI-mogelijkheden inbouwen als Copilot in onze eigen oplossingen, geven we organisaties ook de tools in handen om zelf dat soort Copilots te maken met Copilot Studio. Die maakt gebruik van de kracht van generatieve AI om workflows te verbeteren, analyses te verfijnen en gegevensbeheer te stroomlijnen. Daarmee kunnen ondernemingen en overheden zelf een aangepaste Copilot bouwen voor hun eigen organisatie en behoeftes. Ik toonde hoe je op een publieke website in een paar minuten een chatbot kunt bouwen die onmiddellijk werkt. Dat is maar het tipje van de ijsberg, er zijn nog veel andere dingen mogelijk. Neem een bedrijf dat zowel bedrijven als consumenten als klant heeft. Je kunt bijvoorbeeld een Copilot bouwen die kan antwoorden op vragen over voorraadsituaties.”

Waar gebruikt u zelf Copilot vooral voor?

BROEDERS. “Ik heb veel vergaderingen. Ik vraag Copilot vaak om een Teams-vergadering waar ik niet bij was, samen te vatten. Of ik vraag wat één bepaalde deelnemer aan die vergadering gezegd heeft over een thema dat voor mij relevant is. Snel informatie vinden en kunnen verwerken draagt absoluut bij tot mijn welbevinden. Ik kan enorm gefrustreerd zijn wanneer ik moet zoeken naar informatie die in een mail zit, in een chat op Teams of ergens anders. Mijn agenda is ook regelmatig overboekt, waardoor ik naar opgenomen vergaderingen moest luisteren of de transcriptie lezen. Dat neemt veel tijd in beslag. Nu kan ik een via AI gegenereerde samenvatting vragen van een vergadering en snel zien welke acties er zijn. Bovendien houdt Copilot daarbij niet alleen rekening met wat in de meeting gezegd is, maar ook met getoonde Powerpoint-slides. Ik heb zelf nog maar een paar weken toegang tot Microsoft 365 Copilot, maar ik voel nu al het enorme comfort dat het mij geeft.”

Welke toepassing is verrassend?

BROEDERS. “Copilot kan automatisch suggesties en inzichten geven op basis van de data, waarbij Copilot dingen opmerkt die je zelf soms niet gezien hebt, zoals anomalieën of trends in data. Ik ben dit jaar reservist geworden bij het Belgisch leger. Een interessante toepassing van Security Copilot waar we naar uitkijken, is om binnen uren of minuten informatie over incidenten ter beschikking te hebben,. Vroeger moest je daar soms dagen of weken op wachten.”

U verhuist binnenkort naar het hoofdkantoor van Microsoft in Redmond, bij Seattle. Wordt u nu de hoogste Belg in de Microsoft-hiërarchie?

BROEDERS. “Ik ben director van het Microsoft Technology Center (MTC) in Brussel, waar we samen met klanten hun complexe uitdagingen bespreken en bekijken hoe technologie hierin een rol kan spelen. Er zijn wereldwijd een veertigtal van die centra. Ik verhuis in maart naar het MTC Corp-team in Redmond, dat de strategie voor die centra bepaalt. Of ik de hoogste Belg ben? Dat hangt af van hoe je het bekijkt. Als je kijkt naar wie aan wie rapporteert, kunnen we heel trots zijn op Stijn Nauwelaerts. Hij is corporate vice president human resources en rapporteert aan Kathleen Hogan, chief people officer, die op haar beurt rapporteert aan onze CEO Satya Nadella.”

