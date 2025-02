‘Prehi Daiza’: Marc Coucke stelt dinoskelet van 21 meter tentoon in Pairi Daiza

Pairi Daiza opent zaterdag opnieuw de deuren na een korte winterslaap. Het park lanceert bij de start van het nieuwe seizoen meteen ook een tentoonstelling van een zestigtal levensgrote dinosaurussen en dieren uit de IJstijd.

‘Prehi Daiza, Lands of the Past’ dompelt bezoekers onder in de prehistorie. De blikvanger staat meteen aan de ingang van het park opgesteld: Vulcain, een authentiek skelet van een apatosaurus dat in 2018 in de Verenigde Staten werd ontdekt. “Het fossiel van bijna 21 meter is 150 miljoen jaar oud en werd door mede-eigenaar van Pairi Daiza, Marc Coucke, uitgeleend aan het park”, klinkt het.

Klimaatverandering

Pairi Daiza wil niet zomaar een tentoonstelling aanbieden, “maar ook aanzetten tot reflectie”. “Deze reuzendieren, waarvan sommige minder dan 10.000 jaar geleden verdwenen, zijn een herinnering aan de kwetsbaarheid van onze planeet in het licht van de klimaatverandering”, luidt het.

Er zijn drie zones in het park: “Land van de Kou”, “Polaire Zone” en ‘Land van de Reuzen”. Er zijn ongeveer twintig prehistorische soorten vertegenwoordigd: timimus, pachyrhinosaurus, leallynasaura, mammouth laineux, stegosaurus, ankylosaurus, raptor, parasaurolophus, pelycosauria en carnotaurus.

Voor de expositie werkte Pairi Daiza samen met Dino Don, Inc., wereldleider in het creëren van robotachtige figuren voor dierentuinen of musea.

