PPP wil krantenbedeling voor bijna helft van prijs bpost doen

De Brusselse ­private distributeur PPP wil de krantenbedeling voor bijna de helft van de prijs van overheidsbedrijf bpost uitvoeren. Dat blijkt uit de ­beoordeling van de Europese aanbesteding die De Tijd kon inzien.

PPP wil de kranten bedelen voor net geen 18 cent per stuk, terwijl bpost 32 cent per krant vraagt aan de uitgevers en het Franse Proximy 30 cent. Vandaag betalen de uit­gevers net geen 25 cent per krant aan bpost. De prijs is het doorslag­gevende criterium en weegt voor 60 procent mee in de beoordeling.

Op kwaliteit – een criterium dat voor 25 procent meetelt – scoort PPP niet veel lager dan bpost, al noemen de uitgevers de dienst­verlening van PPP in Brussel rampzalig. Bpost krijgt daarvoor 22,5 punten, terwijl PPP 20 punten haalt. Het bedrijf claimt dat het twee distributie­partners achter de hand heeft. Op het tijdig bussen van de kranten – een criterium dat voor 15 procent meetelt – scoort bpost met 15 punten het beste en halen PPP en Proximy elk 12 punten.

PS-tegenstand

In totaal haalt PPP 92 punten, Proximy 72,87 en Bpost 71,15. Ook voor de verdeling van de tijdschriften is het bod van Proximy beter dan dat van bpost: Proximy krijgt 100 punten, bpost 96.

De federale regering kan moeilijk om de de uitkomst van de aanbesteding heen. Volgens De Tijd onderzoeken de Franstalige linkse partijen toch alle mogelijk­heden om er onderuit te komen: van procedurefouten over een regio­nalisering van het dossier tot de impact van een mogelijke veroordeling voor illegale markt­afspraken op PPP.

