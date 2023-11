PPP stapt naar Raad van State als uitkomst aanbesteding van krantencontract niet wordt gerespecteerd

PPP vraagt aan de regering om de uitkomst van de aanbestedingsprocedure rond de krantenconcessie alsnog te respecteren. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal PPP zeker naar de Raad van State stappen. Dat kondigde topman Michel d’Alessandro donderdag aan op een persconferentie.

De voorbije dagen raakte al bekend dat de offerte van PPP de voorkeur op die van bpost kreeg van de FOD Economie, voor wat betreft de uitreiking van de kranten vanaf 2024. Een zware tegenvaller voor het overheidsbedrijf, dat hiermee tientallen miljoenen subsidies verloren ziet gaan. Woensdag zou er binnen het kernkabinet van de federale regering consensus ontstaan zijn om het contract niet te gunnen. Over wat er met de 125 miljoen euro subsidies zal gebeuren, wordt vandaag opnieuw vergaderd binnen de kern.

De topman van PPP zei donderdag “verrast” te zijn door dit nieuws. Volgens hem dreigt de afschaffing van de concessie zware gevolgen te hebben. “De kostprijs van de bedeling zal maal 2 of 2,5 gaan. Sommige uitgevers zullen dat misschien niet overleven”, waarschuwde hij. Ook dreigen rurale gebieden niet langer bediend te worden omdat dit te duur wordt voor de uitgever. “De concessie garandeert net dat alle 900.000 abonnees aan dezelfde prijs hun krant kunnen krijgen. Het gaat om een heel belangrijke dienst aan de bevolking.”

Hij is ook geschokt dat de federale regering de concessie simpelweg afschaft omdat bpost de verliezer is. “Dat is niet eerlijk. Welke boodschap wil men hiermee geven aan de duizenden kmo’s en ondernemers in dit land? Wij betalen ook belastingen en sociale bijdragen, en zullen nog meer betalen als we groeien dankzij het krantencontract.”

D’Alessandro ontkende ook de geruchten dat zijn bedrijf – dat nu al kranten bedeelt in Brussel, Gent en Antwerpen – niet in staat zou zijn om overal in het land de kranten op een kwaliteitsvolle manier te leveren. “In Brussel bedraagt ons slaagpercentage 97,5 procent. De problemen die we er hebben, houden onder meer verband met Good Move (het mobiliteitsplan, red.)”, zei hij.

Als PPP de krantenconcessie zou binnenhalen, zal ze met twee logistieke partners samenwerken (BD en VPD, red.) “die overal ten lande depots en transportcapaciteit hebben”. Daarnaast wil de topman, als hij de concessie binnenhaalt, ook een deel van het contractueel personeel van bpost overnemen “aan dezelfde voorwaarden als vandaag”, klonk het. Ook een deel van de huidige freelancers (PPP werkt nu met een duizendtal zelfstandigen, red.) zou een vast contract krijgen. Dat PPP dan toch een pak goedkoper de kranten zal kunnen leveren dan bpost – in de offerte ligt de prijs zowat de helft lager – is volgens d’Alessandro te danken aan het feit dat zijn onderneming slechts een kmo is, met een lage kostenstructuur. “Vraag is waarom bpost zo duur is?”

