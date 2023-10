Verschillende politici reageren geschokt op de dodelijke schietpartij in Brussel. “België is in het hart geraakt”, reageert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op X, het vroegere Twitter. “Geschokt door de schietpartij in Brussel. De beelden zijn ondraaglijk”, zegt PS-voorzitter Paul Magnette op X.

Beide partijvoorzitters spreken over mogelijke terreur. “We moeten ophouden met het houden van grote toespraken als die niet worden gevolgd door daden. De strijd tegen het terrorisme vraagt om meer strengheid, dagelijkse controle en minder zelfgenoegzaamheid met de misselijkmakende ideeën die tot zulke tragedies leiden. Tijd voor actie!”, aldus Bouchez. Magnette spreekt daarbij zijn steun uit aan de politie “om deze moordenaar te stoppen voor hij nog meer slachtoffers maakt”.

Brussels burgemeester Philippe Close zegt de politiediensten zich mobiliseren “om de veiligheid te garanderen in en rond onze hoofdstad”. Net als premier Alexander De Croo, minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, volgt Close de situatie op de voet in het Nationaal Crisiscentrum.

‘Ondubbelzinnig verenigd’

De Croo betuigde zijn oprechte medeleven aan zijn Zweedse ambtgenoot Ulf Kristersson na de aanslag “tegen Zweedse burgers” in Brussel maandagavond. “Onze gedachten gaan uit naar de families en vrienden die geliefden hebben verloren. Als naaste partners is de strijd tegen het terrorisme een gemeenschappelijke strijd”, zei De Croo op X.

“De islamistische terreur slaat alweer toe in Brussel”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever op X. “Laat ons ondubbelzinnig verenigd staan in deze strijd.”

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert op X met de beelden van de schietpartij die circuleren op sociale media. “Hallucinante beelden uit hartje Brussel”, zegt hij. “Ze zijn de controle kwijt. Het is tijd om onze samenleving te beschermen. Recht en orde moeten terugkeren”, aldus Van Grieken. In een ander bericht heeft de VB-voorzitter het over “islamitische terreur telkens tegen Europeanen”. “De keuze is duidelijk: Ondergaan of terugslaan!”

‘Muisstil is op tribunes’

Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout meldde eerder vanuit het Koning Boudewijnstadion dat het “muisstil is op de Zweedse tribunes”. “Onschuldige voetbalsupporters worden slachtoffers van wreed geweld. Meer duidelijkheid is eerst nodig. Maar mijn diepste medeleven aan al wie getroffen is”, aldus Vaneeckhout. Zijn collega-covoorzitter Nadia Naji heeft het over een “verschrikkelijke aanslag”.”Hopelijk kan de politie de dader snel vatten om andere slachtoffers te voorkomen.”

Raoul Hedebouw (PVDA) veroordeelde het “onaanvaardbare geweld dat door niets kan worden gerechtvaardigd” en riep op tot eenheid tegen haat.