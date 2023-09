PFAS-verontreiniging bij staalfabrikant Aperam in Genk

Op de site van roestvaststaalproducent Aperam in Genk zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Dat blijkt uit metingen die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft uitgevoerd in het kader van een verkennend bodemonderzoek. Door de verhoogde PFAS-waarden is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling, en daarom adviseert het Departement Zorg een aantal no regret-maatregelen in een zone van 500 meter rond de site.

OVAM brengt na de beslissing van de Vlaamse regering in juni 2021 alle locaties in kaart waar mogelijk een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging kan voorkomen. Daarom voerde OVAM ook een verkennend bodemonderzoek uit bij de Genkse vestiging van Aperam aan de Swinnenwijerweg.

“De meetresultaten tonen aan dat er een duidelijke aanwijzing is voor een verontreiniging met PFAS in het grondwater”, zo laat Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM weten. “Daarom is er verder onderzoek nodig, waarbij de verontreiniging van grondwater verder in kaart wordt gebracht en wordt nagegaan of er een risico uitgaat voor mens en milieu.”

Geen grondwater gebruiken

De omwonenden krijgen het advies om in een straal van 500 meter van de site geen grondwater meer te gebruiken om zo het risico op herhaaldelijke blootstelling te beperken. Concreet betekent dit dat omwonenden in een straal van 500 meter best geen grondwater gebruiken als drinkwater, om het zwembad te vullen of de moestuin water te geven. De bodemstaalanalyses waren wel geruststellend, waardoor er geen extra voorzorgsmaatregelen nodig zijn voor bijvoorbeeld het gebruik van groenten of eieren uit eigen tuin.

“Als je wordt blootgesteld aan PFAS heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid”, zo geeft Joris Moonen van het Departement Zorg nog mee. “Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijtraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen.”