Pensioenhervorming: vakbonden voelen zich gepasseerd

Vakbonden ACOD en ACV Openbare Diensten zijn ontstemd dat de regering een pensioenhervorming heeft aangekondigd zonder eerst nog met de vakbonden te overleggen. “Dit tart alle verbeelding. Het is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar”, zegt ACOD-voorzitter Chris Reniers.

Een van de belangrijkste pensioenmaatregelen uit het akkoord gaat over de plafonnering van de perequatie. Dat is het systeem om de ambtenarenpensioenen welvaartsvast te houden, door ze te koppelen aan de salarisverhogingen van actieve ambtenaren.

Niet te spreken

Inhoudelijk wil ACOD nog niet veel kwijt omdat de vakbond de teksten nog niet heeft gezien. Maar over de manier waarop het akkoord tot stand is gekomen, is de bond niet te spreken. Er was donderdag nog overleg gepland, zegt Reniers. “ACOD stond ervoor open om naar een ander systeem van berekening te gaan. Maar we hebben zelfs de kans niet gekregen.”

‘Welvaartsvastheid verdwijnt deels’

Ook Ilse Heylen van ACV Openbare Diensten is niet tevreden. “Voor gepensioneerde ambtenaren zal de welvaartsvastheid minstens deels verdwijnen”, zegt ze. Heylen had ook liever nog overleg gepleegd over de maatregelen. De vakbond zal zich intern beraden over een verdere reactie.

‘Ambtenaren voor de zoveelste keer benadeeld’

Overheidsbond VSOA zegt dat de ambtenaren “voor de zoveelste keer” worden benadeeld. “VSOA hekelt het feit dat het altijd maar om de cijfers gaat en niet om de mensen. Het personeel verdient meer respect dan dat. Opnieuw blijkt dat de regering onbetrouwbaar is”, zegt de vakbond in een persbericht. (Belga)

