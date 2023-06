Ook KV-Kortrijk heeft nu Amerikaanse eigenaar

De Amerikaanse vastgoedondernemer Matthew Kaminski koopt de eersteklasser KV Kortrijk voor 15 miljoen euro van de Maleisiër Vincent Tan. Dat schrijft De Tijd dinsdag. Kortrijk wordt de zesde profclub met Amerikanen in de bestuurskamer.

Na jaren in het uitstalraam is er een overnemer voor KV Kortrijk. De Maleisische eigenaar sinds 2015, Vincent Tan, verkoopt de club aan KAM Sports, een vehikel dat opgericht is voor sportinvesteringen door de Amerikaanse familie Kaminski.

De Kaminski’s leggen 15 miljoen euro op tafel, maar het definitieve bedrag kan enkele miljoenen hoger uit­vallen. In de deal zou ook het geplande trainingscentrum van de club zitten, gefinancierd door het stadsbestuur met borgstellingen door Tan. Die zou Kaminski overnemen. Tan kocht Kortrijk in 2015 voor 5 miljoen euro, maar stopte de club nadien meermaals vers geld toe via onder meer leningen.

KV Kortrijk is de tweede club in korte tijd die Kaminski overneemt. Hij kocht vorig jaar de Griekse eerste­klasser Panaitolikos. Kaminski was de enige kandidaat voor Kortrijk die concreet over de brug kwam. Ook door de Amerikaanse eigenaar van het net naar de Premier League gepromoveerde Burnley is kort aan de club gesnuffeld. Er was ook vage interesse van een lokale groep ondernemers.

KV Kortrijk wordt de zesde van 26 profclubs met Amerikanen aan boord. RWDM, KV Oostende en Standard zijn volledig in Amerikaanse handen, Club Brugge en Beveren gedeeltelijk.