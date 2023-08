Ondanks Bud Light-debacle blijft jaarprognose AB InBev overeind

De cijfers van AB InBev in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal zijn slecht, maar niet erger dan gevreesd. Elders deed de grootste bierbrouwer ter wereld het wel relatief goed, zodat de jaarprognose niet op de schop gaat.

Midden april barstte in de Verenigde Staten de hel los voor AB InBev. Een marketingcampagne met de transgenderrechtenactiviste en socialemediafenomeen Dylan Mulvaney voor Bud Light draaide op een fiasco uit. Conservatief Amerika reageerde heftig, met een boycot van Bud Light. De verkoopcijfers gingen maandenlang achteruit.

Dubbelcijferige daling in de VS

De omzet in Noord-Amerika maakte in het tweede kwartaal een duik van 10 procent. In de Verenigde Staten was dat 10,5 procent. Met 3,95 miljard dollar bleef de omzet ook licht onder de gemiddelde analistenverwachting van 4,01 miljard. De autonome (zonder overnames en desinvesteringen) volumedaling bedraagt zelfs 14,1 procent voor Noord-Amerika.

Omdat ook nog de marketingkosten voor Bud Light werden opgetrokken, om de schade te beperken, is de aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) voor Noord-Amerika met 26 procent gezakt (-28,2% in de VS). Dus viel de ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) terug van 36,4 procent in het tweede kwartaal van vorig jaar naar 30,1 procent nu.

Midden-Amerika neemt de fakkel over

AB InBev is wereldwijd actief en dat is een meevaller voor de groep. Het aandeel van Noord-Amerika in de omzet is gezakt van afgerond 30 naar 26 procent op jaarbasis, maar Midden-Amerika heeft de fakkel vlot overgenomen, met landen als Mexico, Colombia en Peru. Het aandeel van de regio in de groepsomzet groeide van circa 24 naar 27 procent. Daardoor is Midden-Amerika nu het grootste geografische segment voor AB InBev. De omzet steeg er met 14 procent (autonoom +10%) mede door een autonome volumegroei van 0,3 procent.

Nog belangrijker is de aangepaste, autonome ebitda-groei van 15,4 procent en de bijbehorende toename van de ebitda-marge van 44,8 naar een geweldige 46,9 procent. De gemiddelde analistenverwachting bedroeg 44,9 procent. Midden-Amerika is nu goed voor 39 procent van de aangepaste ebitda van de groep. Noord-Amerika zakt naar 24 procent.

Zuid-Amerika (op de eerste plaats Brazilië) zorgt dan weer voor de grootste organische omzetgroei (+23,8%), maar stelt teleur in termen van ebitda (-10%), zodat de ebitda-marge hier zakt naar 26,9 procent, het laagste cijfer in de groep. Azië (op de eerste plaats China) kent een hoger dan verwachte autonome volumegroei van 9,5 procent door het einde van de covid-ellende.

Jaarprognose

Als we dan naar het globale plaatje kijken, dan krijgen we een serieuze ‘portie gemengd’. De autonome volumegroei in het tweede kwartaal zakt 1,4 procent onder nul, tegenover een verwachte krimp van 0,6 procent. Daar compenseren Midden-Amerika en Azië min of meer de gigantische uitschuiver van Noord-Amerika. De kwartaalomzet van 15,12 miljard dollar ligt 2,2 procent boven het cijfer in hetzelfde kwartaal vorig jaar en onder de gemiddelde marktverwachting van 15,41 miljard dollar. De organische stijging bedraagt wel 7,2 procent.

Nog goed nieuws krijgen we van de winstgevendheid. De ebitda-marge zakt weliswaar op jaarbasis van 34,5 naar 32,5 procent, maar de markt had een daling tot 30,8 procent gevreesd. Met dank dus aan de geweldige marge van bijna 47 procent van Midden-Amerika. De aangepaste autonome ebitda steeg met 5 procent, tegenover een gemiddelde verwachting van 2,5 procent (aangepaste ebitda: -3,7% tot 4,91 miljard dollar).

Daardoor kan AB InBev tegen de verwachtingen in zijn jaarprognose van 4 tot 8 procent groei van aangepaste autonome ebitda aanhouden. Heineken bijvoorbeeld moest eerder deze week wel zijn jaarprognose verlagen. De schuldgraad (netto financiële schuld/bedrijfskasstroom) stijgt wel weer naar 3,7 keer de ebitda tegenover 3,5 keer eind vorig jaar.

De markt is opgelucht

De beleggers hadden duidelijk erger gevreesd, want we zien een opluchtingsrally in de eerste uren van de handel na de bekendmaking van de resultaten. Ook de analisten zijn opgelucht en benadrukken vooral de positieve elementen uit de cijfers. AB InBev is de grootste stijger in de Bel-20, maar dat maakt maar een vijfde goed van het koersverlies sinds het uitbreken van de Bud Light-controverse medio april.