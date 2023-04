Noordzeecoalitie wil “elk zuchtje wind” vangen

In Oostende hebben negen Noordzeelanden maandag hun ambitie uitgesproken om elk zuchtje wind boven de Noordzee te vangen om zo miljoenen huishoudens van groene energie ‘made in Europe’ te voorzien.

Regeringsleiders van de negen landen – onder wie Duits kanselier Olaf Scholz en Frans president Emmanuel Macron – zakten maandag af naar Oostende, op uitnodiging van de Belgische regering. Hun ambitie – vastgelegd in het verdrag van Oostende – is van de Noordzee een grote groene energiefabriek te maken. Dat moet gebeuren door de massale aanleg van windparken op zee, om zo los te raken van fossiele energie – vooral aangeleverd door Rusland.

De top in de Oostendse haven was een voortzetting van die van het Deense Esbjerg vorig jaar, waar België, Nederland, Duitsland en Denemarken al afspraken maakten om de capaciteit van de windmolens op zee tegen 2050 te vertienvoudigen en in het stroomverbruik van 150 miljoen gezinnen te voorzien.

Snelheid prioriteit

Intussen breidde het aantal deelnemers uit tot negen landen. Ook Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen en Luxemburg – een belangrijke speler in het financieren van windparken – behoren voortaan tot de Noordzeeclub. Maar ook de ambities verhoogden, richting 134 gigawatt (GW) aan windmolens tegen 2030 en meer dan 300 GW in 2050. “De consensus en de wil is groot”, aldus de Duitse kanselier Olaf Scholz over de plannen van de negen om van de Noordzee een grote energiecentrale te maken. “De oplossing ligt aan onze voordeur”, aldus nog Scholz, verwijzend naar de Noordzee. Samen hebben de negen immers 175.000 kilometer kust om parken aan te leggen.

Maar de echte inzet van de North Sea Summit, zo benadrukte premier Alexander De Croo bij aanvang van de top, is om ambities om te zetten in concrete daden. Sleutelwoord daarbij is snelheid. “Nu moet het snel vooruit gaan”, aldus de premier. Dat vindt ook Europees Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. “Nu draait alles rond snelheid. Dit verdrag moet ons de wind in de zeilen geven op weg naar klimaatneutraliteit”. Zowel Scholz als Frans president Macron benadrukte ook de noodzaak om die windmolens te bouwen met Europese expertise. “We hebben made in Europe nodig”, aldus Macron.

Zuchtje wind

Concreet willen de regeringsleiders en energieministers die naar Oostende afzakten, afspraken maken over hoe de papieren plannen snel om te zetten in echte windparken. Dat kan door bijvoorbeeld de bouw van de windparken beter op elkaar af te stemmen, of de financiering stabieler te maken, aldus premier De Croo. Ook dienen afspraken gemaakt te worden over de veiligheid. Al die kabels en leidingen op de bodem van de Noordzee “zouden wel eens onderwerp kunnen zijn van sabotage”, aldus nog De Croo.

Voor minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) is de inzet van de top duidelijk: onderling afspraken maken “zodat elk zuchtje wind boven de Noordzee kan gecapteerd worden en iedereen kan genieten van groene stroom”.