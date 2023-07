Nissan investeert tot 600 miljoen euro in elektrische tak Renault

Nissan zal tot 600 miljoen investeren in Ampere, waarin Renault zijn activiteiten rond elektrische auto’s afsplitst. Dat maakten beide autobouwers woensdag bekend.

Eerder hadden Nissan en Renault al beslist om hun historische samenwerking te herzien. De Franse groep zal zijn belang in de Japanse constructeur afbouwen van 43 naar 15 procent. Nissan zal als “strategische investeerder” dan weer een belang tot 15 procent nemen in Ampere, dat Renault apart naar de beurs wil brengen. Ook in Renault zelf heeft Nissan een belang van 15 procent.

Beide constructeurs hebben nu de modaliteiten van het akkoord verder uitgewerkt. Nissan zal tot 600 miljoen euro investeren in Ampere en verzekert zich ook van een zitje in de raad van bestuur. Renault brengt dan weer 28,4 procent van zijn aandelen in Nissan onder in een trust die “neutraal zal stemmen”, terwijl de Franse groep wel nog zal profiteren van dividenden of aandelenverkopen. In januari had Renault al aangegeven dat het alleen van plan was om te verkopen wanneer dat commercieel “redelijk” zou zijn. In het akkoord met Nissan is nu geen termijn vastgelegd waarin de verkoop zou moeten gebeuren, de Japanners hebben zich wel verzekerd van een voorkooprecht.

Het nieuwe samenwerkingsverband tussen Renault en Nissan zou tegen het laatste kwartaal van 2023 van kracht worden. Ook de Japanse autobouwer Mitsubishi maakt deel uit van de alliantie. Mitsubishi liet eerder deze week weten dat hij ten vroegste tegen het einde van het jaar zal beslissen of het mee zal investeren in Ampere.