De nieuwe staatsbons die de federale overheid in december zal uitgeven, bieden een brutocoupon van respectievelijk 2,60 procent (op vijf jaar) en 2,90 procent (op acht jaar). De belegger moet daar nog 30 procent roerende voorheffing op betalen, waarmee het nettorendement dus 1,82 en 2,03 procent bedraagt. De vergoeding ligt daarmee een pak lager dan de vorige, eenjarige staatsbon die een coupon van 2,81 procent netto bood.

De opbrengst van deze uitgifte zal dan ook waarschijnlijk een pak lager liggen dan bij de vorige uitgifte eind augustus. Toen werd een recordsom van 21,9 miljard euro opgehaald.

Het Agentschap van de Schuld haalt vier keer per jaar geld op met de uitgifte van staatsbons. De operatie van deze zomer was een ongezien succes, er werd toen meer opgehaald dan gepland. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem wilde met de aantrekkelijke eenjarige staatsbon de banken onder druk zetten om hun rente te verhogen. Dat is intussen met mondjesmaat gebeurd.

De nieuwe staatsbons die in december worden uitgegeven, bieden een lager rendement dan verschillende spaarboekjes, maar hebben wel het voordeel dat de vergoeding gegarandeerd is gedurende de hele looptijd: vijf of acht jaar dus. Die garantie bieden banken niet als de marktrente weer zou gaan dalen.

Inschrijven op deze nieuwe staatsbons kan vanaf 30 november tot en met 7 december. Inschrijven kan via de bank, of rechtstreeks via het Grootboek.

