Op woensdag 16 augustus beginnen de werken aan het viaduct van Vilvoorde. Acht jaar lang kunnen de werken hinder veroorzaken. Tijdens een periode van anderhalf jaar is ook geen vrachtverkeer toegestaan op het viaduct in het weekend, maar niemand weet wat de werkelijke impact daarvan op onze economie zal zijn.

Aan het viaduct van Vilvoorde wordt gedurende acht jaar zowel ’s nachts als in de weekends doorgewerkt. Er is een periode van anderhalf jaar, tussen april 2024 en eind 2025, dat er in de weekends geen enkel vrachtverkeer is toegestaan op het viaduct. Dan wordt namelijk de staalstructuur van de brug verstevigd en die laswerken zijn gevoelig voor trillingen.

Het doet meteen de vraag rijzen welke impact de werken hebben op de transportsector en onze economie. Trends sprak met de Werkvennootschap, de organisatie de werken overziet in opdracht van de Vlaamse overheid. Daar kregen we te horen dat het niet bekend is wat nu precies de gevolgen zijn.

Geen kosten-batenanalyse

“Voor andere projecten maakten we eerst een maatschappelijke kosten-batenanalyse en we meten dan de schade op voor het privévervoer en de transportsector. Dat is bijvoorbeeld gebeurd voor ons renovatieproject aan de noordelijke Brusselse Ring. De gevolgen van de huidige verkeerssituatie wordt dan vergeleken met de situatie tijdens de werken en het uiteindelijke resultaat van de werken”, legt Marijn Struyf uit, communicatieverantwoordelijke bij de Werkvennootschap.

“Een dergelijke oefening werd niet gemaakt voor het viaduct van Vilvoorde, omdat het gaat om onderhoudswerken die onvermijdelijk zijn. Er is geen alternatief voor deze werken.” Struyf benadrukt wel dat de economische impact zoveel mogelijk wordt beperkt door het gefaseerde plan van de werken dat de verkeershinder moet beperken.

80 euro per vrachtwagen

Toch klinkt bezorgdheid bij Febetra, de federatie van Belgische transporteurs. “De economische gevolgen zullen zeker voelbaar zijn als je weet dat een vrachtwagen die één uur in de file rijdt, ongeveer 80 euro extra kost voor een transportbedrijf”, stelt Philippe Degraef, de directeur van Febetra. “Ik merk dat er vooral bezorgdheid heerst over de periode van anderhalf jaar waarin er geen vrachtverkeer kan rijden tijdens de weekends. Denk bijvoorbeeld aan vrachtverkeer naar de luchthaven van Zaventem. Dat blijft gewoon voortgaan tijdens de weekends.”

Dat blijkt ook uit de cijfers van de Werkvennootschap, maar zij relativeren wel de impact. “Er rijden in een weekend 3.500 vrachtwagens op de Brusselse Ring, tegenover 10.000 op één gewone weekdag. Dat zijn er bijvoorbeeld ook minder dan er in het weekend rijden over de Antwerpse Ring”, aldus Struyf. Hij merkt ook op dat in andere Europese landen vrachtverkeer tijdens weekends hoe dan ook al verboden is.

Omdat er geen alternatief is voor het viaduct van Vilvoorde, zit er voor vrachtwagens tijdens weekends niets anders op dan omrijden. De signalisatie zal ver genoeg op voorhand aangeven dat vrachtverkeer op de ring verboden is, maar er wordt ook ingezet op communicatie. Door campagnes en berichten van organisaties als Touring en Febetra moeten binnenlandse en buitenlandse transportbedrijven worden ingelicht over de kwestie.