Nederlandse vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen neemt Antwerpse beleggingsadviseur Accuro over

De Nederlandse vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen neemt de Antwerpse beleggingsadviseur Accuro over. Dat heeft Van Lanschot Kempen donderdag aangekondigd.

Accuro, opgericht in 2006, focust op beleggingsadvies en heeft ruim 0,7 miljard euro aan vermogen onder beheer. Met de overname geeft Van Lanschot Kempen naar eigen zeggen “verder invulling aan haar groeistrategie in Belgie als tweede thuismarkt”, zowel via organische groei als via overnames.

Oudste onafhankelijke instelling

Dit jaar rondde Van Lanschot Kempen – de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland – al de overname af van de Belgische vermogensbeheerder Mercier Vanderlinden. De combinatie van die vermogenbeheerder en Van Lanschot België gaat vanaf Nieuwjaar door het leven als Mercier Van Lanschot. Ook Accuro zal daarin geïntegreerd worden.