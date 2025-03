Nederlander Cas König wordt nieuwe CEO North Sea Port

North Sea Port heeft de Nederlander Cas König benoemd als nieuwe CEO. Dat maakt de Belgisch-Nederlandse haven dinsdag bekend. König volgt in juni Daan Schalck op, die vorig jaar om persoonlijke redenen afscheid nam van zijn positie.

Cas König is vandaag CEO van Groningen Seaports en heeft ruime ervaring in duurzaamheid en economie. Ervaring die van pas zal komen bij North Sea Port, dat in 2050 volledig CO2-neutraal wil draaien. Van die ambitie lijkt het toezichthoudend orgaan dus niet te wijken. Tegen het einde van het jaar wordt wel een nieuw strategisch plan gepresenteerd.

North Sea Port is een grensoverschrijdende haven die zich uitstrekt van Vlissingen en Terneuzen in Nederland tot Gent in België. Er liggen zowat 550 bedrijven in het havengebied, goed voor meer dan 100.000 jobs. De haven speelt een cruciale rol in de West-Europese industrie en logistiek en bevindt zich in een unieke positie door de combinatie van binnenvaart, zeevaart, spoor en wegverkeer.

Een van de grootste uitdagingen voor König wordt het verder verduurzamen van de haven, waarbij de zware industrie – waaronder staalproducent ArcelorMittal in Gent – een belangrijke factor is. ArcelorMittal, een van de grootste CO2-uitstoters in België, had plannen om miljarden te investeren in elektrische ovens en een DRI-installatie (Direct Reduced Iron) om duurzamer staal te produceren.

Die investeringen staan echter op de helling door stijgende energieprijzen, concurrentie met goedkope dumping en onzekerheid over Europese subsidies, wat de klimaatdoelstellingen van zowel het bedrijf als de haven in gevaar kan brengen.

Daarnaast spelen geopolitieke spanningen en handelsoorlogen een steeds grotere rol. North Sea Port heeft sterke handelsrelaties met landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Verstoringen door invoertarieven, handelsbeperkingen of economische onzekerheid kunnen zware gevolgen hebben voor de bedrijven in het havengebied en hun wereldwijde concurrentiepositie.

Cas König (58) heeft een uitgebreide carrière in het internationale bedrijfsleven en de havenindustrie. Hij werd op 1 september 2017 benoemd tot CEO van Groningen Seaports, waar hij de verantwoordelijkheid droeg voor de havens van Delfzijl en de Eemshaven. Voor zijn functie bij Groningen Seaports was hij onder andere eindverantwoordelijk voor de aluminiumfabrieken Aldel en ESD-SIC. Hij heeft een technische achtergrond in Milieutechniek en behaalde ook een MBA .

König heeft zowel nationale als internationale ervaring opgedaan, onder andere door zijn rol als voorzitter van de Industrietafel Noord-Nederland, een samenwerkingsverband van 26 industriële en energiebedrijven gericht op CO2-reductie. In 2013 werd hij uitgeroepen tot Plant Manager van het jaar voor de Nederlandse en Vlaamse procesindustrie. Daarnaast werd hij in 2023 erkend voor zijn bijdrage aan de oprichting van een drijvende LNG-terminal in de Eemshaven, een project dat snel werd gerealiseerd in reactie op de oorlog in Oekraïne.