Mobiliteitsbudget populairder bij werknemers: één op de twintig ruilde salariswagen in

Het mobiliteitsbudget bestaat volgende maand zes jaar. Het alternatief voor een salariswagen wordt nog altijd maar bij een kleine minderheid van de werkgevers aangeboden. Maar het werd de voorbije jaren wel steeds populairder, melden hr-dienstverleners SD Worx en Acerta donderdag. Volgens SD Worx ruilde één op de twintig werknemers (5,2 procent) vorig jaar een salariswagen in voor een federaal mobiliteitsbudget: dat waren er dubbel zo veel als in 2023.

Uit de analyse van SD Worx, die gebaseerd is op de gegevens van meer dan 37.000 werkgevers en 1,1 miljoen werknemers, blijkt wel dat het totale aandeel werknemers met een mobiliteitsbudget blijft steken op 0,85 procent. “Gezien de beperkte absolute aantallen, blijft het mobiliteitsbudget een differentiator in de war for talent”, zegt SD Worx.

Brussel blijkt een koploper. Daar koos 13,5 procent van de werknemers voor een mobiliteitsbudget, tegenover 3,7 procent in Vlaanderen en 2,5 procent in Wallonië. Het zijn ook de werkgevers in en rond de hoofdstad die het mobiliteitsbudget het vaakst aanbieden aan werknemers die recht hebben op een salariswagen.

In Brussel werkt 5,2 procent van de werkgevers met het mobiliteitsbudget, tegenover 1,6 procent in Vlaanderen en 1,2 procent in Wallonië. Als we naar de provincies kijken, bieden werkgevers in Vlaams-Brabant (3,8 procent) en Waals-Brabant (3,5 procent) het vaakst het mobiliteitsbudget aan. In Vlaanderen vinden werkgevers uit Limburg (1 procent) en West-Vlaanderen (0,9 procent) het minst hun weg naar het mobiliteitsbudget.

Populair bij starters

Uit de analyse van Acerta, die gebaseerd is op de gegevens van meer dan 350.000 werknemers en ruim 28.000 werkgevers uit de privésector, aangevuld met data van het digitale hr-platform Mbrella, kiezen starters meer dan gemiddeld voor een mobiliteitsbudget in plaats van een salariswagen. En ook veertigers en vijftigers hebben het laatste jaar vaker hun salariswagen ingeruild voor een mobiliteitsbudget.

“Dikwijls zijn de kinderen de deur uit, zetten sommigen de stap naar een appartement in het centrum, en wordt een auto minder een must”, aldus Acerta. “Dat wijst allemaal op een reëel potentieel van het mobiliteitsbudget. Maar dat de percentages ondanks de groei nog altijd laag blijven, geeft aan dat dat potentieel nog niet volledig benut wordt.”

Uit de analyse van Acerta komt nog naar voren dat het gemiddelde toegekende bedrag 7.294,96 euro bedraagt. Vooral het terugbetalen van huisvestingskosten blijft populair.

De nieuwe federale regering kondigde aan het mobiliteitsbudget te willen hervormen, zodat werkgevers dat systematisch zullen moeten aanbieden aan werknemers met recht op een bedrijfswagen.