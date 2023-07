Meer dan 1 miljoen Belgen bezit minstens één tweede verblijf

Ongeveer 1,19 miljoen landgenoten bezitten minstens één tweede verblijf. Bovendien blijft het aantal Belgische multi-eigenaars in vastgoed stijgen. Zo bericht Het Belang van Limburg donderdag op basis van een studie van BNP Paribas Fortis.

Zo hebben naar schatting 985.000 Belgen een tweede verblijf (of meer) in eigen land. Voor de aanschaf daarvan werd in 2022 gemiddeld 236.700 euro ontleend, een stijging met 6,7 procent. Meer dan negen op de tien hypothecaire leningen voor een tweede verblijf zijn bestemd voor een aankoop in België.

Huuropbrengsten genereren

BNP Paribas Fortis leidt af dat de meeste tweede verblijven in eigen land (65 procent) bedoeld zijn om huuropbrengsten te genereren. Aan de kust ligt dat anders. Van alle in België aangekochte tweede verblijven bevindt 7 procent zich aan de kust, maar daarvan is 60 procent bestemd voor eigen gebruik.

Het aantal Belgen dat in 2022 in het buitenland minstens één tweede verblijf heeft, ramen de onderzoekers op 200.546. Op basis van hun eigen gegevens zou dat een stijging met 30 procent zijn, vergeleken met 2021. Slechts een minderheid daarvan (14 procent) is bestemd voor huuropbrengsten.

Spanje en Frankrijk populairst

Het meest populaire land is Spanje (42 procent), gevolgd door Frankrijk (32 procent) en het snel groeiende Italië (7 procent). (Belga)