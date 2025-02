Magnum en Cornetto trekken naar de beurs

Unilever brengt zijn ijstak, met merken als Ben & Jerry’s, Magnum en Cornetto, naar de beurzen in Amsterdam, Londen en New York. Ook kondigt het Britse was- en levensmiddelenconcern aan dat de Belg Jean-François van Boxmeer, de vroegere CEO van brouwer Heineken, de voorzitter wordt van het bedrijf dat wordt afgesplitst. De ijsdivisie wordt een Nederlands bedrijf en het hoofdkantoor blijft in Amsterdam gevestigd.

Unilever meldde vorig jaar al het ondermaats presterende onderdeel te willen afsplitsen. Dat moest dit jaar gebeuren, maar er was toen nog geen knoop doorgehakt over de wijze waarop dat zou gebeuren. Het levensmiddelenconcern wil zich meer gaan richten op zijn belangrijkste merken, zoals Knorr, Hellmann’s en Dove. Eind vorig jaar maakte Unilever bekend de merken Unox, Conimex en Zwan om deze reden te verkopen.

In oktober werd daarnaast al bekend dat de ijsdivisie van Rotterdam naar het centrum van Amsterdam zou verhuizen. Unilever kwam donderdag ook met zijn jaarcijfers. In 2024 heeft het bedrijf zijn omzet met een kleine 2 procent kunnen opkrikken tot 60,8 miljard euro. Daarbij profiteerde Unilever niet alleen van prijsverhogingen, maar er werden ook meer producten van de hand gedaan. Onder meer de merken Dove en Vaseline deden het goed. Bij de ijstak groeiden de verkopen met 4,5 procent tot 8,3 miljard euro. Wel ging er ruim een tiende minder winst in de boeken. Concernbreed kwam die uit op 6,4 miljard euro.