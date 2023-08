Wet die consumenten beschermt, dwingt bedrijven snel contracten aan te passen

Consumenten die facturen niet betalen, hoeven binnenkort geen extra kosten te betalen bij een eerste herinnering. Ook bij volgende herinneringen is voortaan een plafond op de boete die bedrijven mogen aanrekenen. De nieuwe wetgeving dwingt bedrijven om tegen september hun contracten aan te passen.

Eerder dit jaar zette de Kamer het licht op groen voor een nieuwe regeling die consumenten moet beschermen tegen een negatieve spiraal van schulden. Mensen die hun facturen niet betalen zitten vaak al in financiële moeilijkheden, maar de extra kosten voor wanbetaling duwen hen nog dieper in de put, zo oordeelden politici in de Kamer.

Vanaf september is het illegaal voor bedrijven om extra kosten aan te rekenen met een eerste herinneringsbrief en ook bij volgende herinneringen zijn er limieten op de extra kosten die ze mogen heffen. Bij een uitstaande schuld van 150 euro mag een extra vergoeding maar 20 euro bedragen. Een schuld van 1.000 euro laat da, weer een schadevergoeding toe van maximaal 90 euro.

Sancties en kosten

Vanaf september geldt de nieuwe regeling en bedrijven reppen zich nu om hun contractvoorwaarden tegen dan aan te passen. In een contract mag bijvoorbeeld niet langer te lezen zijn dat een vergoeding wordt aangerekend bij een eerste verwittiging. Bedrijven die deze administratieve stappen niet tijdig voltooien, kunnen geen interest meer eisen of andere invorderingsstappen ondernemen, dat weet De Tijd. Ze riskeren ook een sanctie na een controle van de economische inspectie.

De nieuwe wetgeving geldt vanaf 1 september voor nieuwe contracten en vanaf 1 december voor de al bestaande contracten.

