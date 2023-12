Unizo: ‘Pak werkstress bij zelfstandigen aan door administratieve rompslomp te vereenvoudigen’

Zelfstandigen kampen het vaakst met stress als ze personeel tewerkstellen. Daarom wil ondernemersorganisatie Unizo dat administratie eenvoudiger wordt. “Vereenvoudiging en digitalisering moeten de speerpunten van de overheidsdienstverlening zijn”, vindt topman Danny Van Assche.

Bijna vier op de tien zelfstandigen heeft te hoge werkstress (38 procent). Bij ondernemers met personeel is dat zelfs 44 procent. Dat blijkt uit een studie van Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) die maandag is gepubliceerd.

Na een hoge belastingsdruk is de administratieve rompslomp het grootste probleem, blijkt uit een peiling van Unizo bij 1.200 respondenten. Zelfstandige ondernemers worden gedwongen om te veel tijd en financiële middelen te spenderen aan de administratieve zijde van het ondernemerschap, vindt Unizo. “In tijden van digitalisering en artificiële intelligentie begrijpen kmo’s niet dat bepaalde procedures nog steeds traag zijn of dat ze verplicht worden om meerdere keren dezelfde informatie door te geven.”

Gezondheidsbudget

Unizo vraagt bovendien dat de overheid een gezondheidsbudget invoert voor ondernemers. Het zou gaan om een bedrag van 1.000 euro, dat in de loop van de carrière verder wordt aangevuld. Met dat geld kunnen zelfstandigen preventief professionele hulp inroepen. “Zo’n gezondheidsbudget is in de eerste plaats een investering, maar zal zich terugverdienen in meer gezonde zelfstandigen en minder uitgaven inzake arbeidsongeschiktheid”, zegt Van Assche.